В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее продолжает работать знаменитая выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре» с новыми экспонатами, впервые привезёнными в Оренбург.

На выставке представлены насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в янтаре-сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. Возраст ископаемой смолы соответствует палеогену – геологическому периоду, следующему за меловым. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. На планете Земля тогда обитали гигантские бегающие хищные птицы диатримы, причудливые мастодонты, глиптодоны, мегатериумы и индрикотерии.

С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила место положения континентов. Насекомые в янтаре – бесценный подарок природы, своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть вглубь времён. Древние экспонаты донесли до наших дней в неизменном виде представителей мира насекомых доисторической эпохи.

— Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки, — рассказала куратор выставки, научный сотрудник Губернаторского историко-краеведческого музея Ольга Боброва. — Посетив выставку «Доисторические насекомые в янтаре», вы сможете заглянуть в фасетчатые глаза древних обитателей нашей планеты, живших на ней десятки миллионов лет назад.

Выставка будет работать до 31 марта 2019 года.