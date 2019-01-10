Накануне днем в Медногорске произошло ДТП в котором пострадали люди. 38-летний местный житель, водитель автомобиля Peugeot 307 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford Focus, которым управлял 48-летний житель Екатеринбурга.

После столкновения произошло возгорание автомобиля «Peugeot». В результате ДТП водитель Peugeot, а также водитель и пассажир автомобиля Ford (72-летняя женщина) получили травмы. Виновник ДТП госпитализирован.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

ФОТО С МЕСТА ДТП