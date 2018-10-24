Роскачество не рекомендует к покупке пастеризованное молоко 3,2% торговой марки «Ташлинский МПЗ» (произведено ООО МПЗ «Ташлинский»). В рейтинге качества молока российских производителей, составленном в начале октября, продукт получил 0 баллов из 5 возможных и занял одно из последних мест.

Напомним, в первой половине осени в рамках всероссийского масштабного исследования молочной продукции Роскачество проверило пастеризованное молоко с жирностью 3,2 % и выше. Как сообщают в ведомстве, это самый популярный вид молока, доля продаж которого составляет 38 % от всего молока, реализуемого в рознице.

Что касается ташлинского молока, попавшие под экспертизу образцы были приобретены за 45,34 руб./л. в Оренбургской области в гипермаркетах «Перекресток» и «Лента». Специалисты Роскачества выявили в составе продукта растительные жиры и следы антибиотикалевомицетина. При этом эксперты отмечают, что «микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям».

Стоит отметить, что в рейтинге участвовали и другие оренбургские молочные продукты. Молоко под торговой маркой «Летний луг», которое произведено ООО «А7 Агро-Оренбургский Молочный Комбинат» в рейтинге занимает одну из первых позиций и набрало пять баллов из пяти возможных. «Молоко Оренбуржья», которое также произведено ООО «А7 Агро-Оренбургский Молочный Комбинат» тоже на высоких позициях, оно набрало 4.56 балла и соответственно рекомендуется для покупки.