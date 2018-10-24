Реклама гриль-бара «Ребро» признана ненадлежащей

Рекламодатель нарушил требования п.1 ч.5 ст.5 Закона о рекламе, сообщили Oren.Ru в пресс-службе УФАС.

Рекламная конструкция гриль-бара «Ребро», размещенная на фасаде здания, полностью состояла из иностранных слов и выражений.

Следует обратить внимание на то, что действующим законодательством в рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, но при условии одновременного идентичного перевода на русский язык, отражающего в полной мере смысловое содержание текста на иностранном языке и выполненного в той же манере.

Таким образом, понять смысл рекламы на иностранном языке может только подготовленный человек со знанием английского языка. Хотя Закон о рекламе адресует ее неопределенному кругу лиц.

Комиссия Оренбургского УФАС России в ходе рассмотрения дела установила, что иностранные слова и выражения, используемые в рекламе гриль-бара «Ребро» на фасаде здания, в отсутствие перевода на русский язык приводят к искажению смысла информации.

Антимонопольным органом решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении управляющего гриль-бара, разработавшего и разместившего рекламные конструкции.

В настоящее время данная реклама не распространяется.