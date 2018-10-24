Депутаты запретили рекламировать написание дипломных работ на заказ

Соответствующие поправки в Закон «О рекламе» прошли в Государственной Думе третье, окончательное чтение. Автором инициативы выступило Правительство РФ.

Законом предлагается дополнить перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается, предусмотрев запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломов и других аттестационных работ на заказ «стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», — сказано в пояснительной записке.

В соответствии с законом, за рекламу услуг по подготовке и написанию дипломов штрафы для физлиц составят до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, на юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Его принятие, как указано в документе, будет вынуждать обучающихся писать такие работы самостоятельно, что «обеспечит образовательным организациям возможность объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ, а институциям в системе государственной научной аттестации — объективность в присуждении научных квалификаций».