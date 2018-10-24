Администрация Оренбурга отозвала незаконно выданные свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок

Оренбургское УФАС России в июне этого года выдало администрации г.Оренбурга предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства в виде отзыва свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам №14, 28, 57, 107, 118.

Администрации г.Оренбурга выдан акт на основании признаков нарушения ч.1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции», выразившихся в неправомерной выдаче временных свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок без предусмотренных законом оснований.

Так, действующим законодательством, предусмотрена необходимость проведения публичных конкурентных процедур по определению лиц (субъектов) для осуществления пассажирских перевозок по автобусным маршрутам с регулируемым тарифом. Вопреки этому, конкурсные процедуры проведены не были.

Действия администрации в конечном итоге могли повлечь ограничение конкуренции на товарном рынке по осуществлению пассажирских перевозок, на территории МО город Оренбург.

В настоящее время предупреждение исполнено.