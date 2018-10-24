Прокуратурой г. Оренбурга проведена проверка соблюдения норм федерального законодательства управлением строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга при исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Спуск к реке Урал».

В ходе проверки выяснилось, что заказчик принял у исполнителя фактически невыполненные работы на сумму около 20 млн. рублей. Кроме того, установлено, что при производстве работ использовались более дешевые, чем заявлено в контрактах, строительные материалы.

По данному факту в минувшую пятницу, 19 октября 2018 года, следственным отделом по Южному административному округу г. Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Прокуратура г. Оренбурга контролирует ход его расследования.