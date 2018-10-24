«Оренбургэнерго» завершает реконструкцию подстанции напряжением 110 киловольт «Степная», которая обеспечивает энергоснабжение тепличного хозяйства в поселке Кушкуль.

Реконструкция проводится для исполнения договора на технологическое присоединение. Согласно проекту, энергетики установили две дополнительные ячейки 10 киловольт и новый более мощный силовой трансформатор.

Сейчас на подстанции идет пуско-наладка оборудования. Энергетики планируют полностью завершить работы в декабре 2018 года. По окончании реконструкции экоферма получит второе резервное питание, что повысит надежность электроснабжения объектов тепличного хозяйства.

Технологическое присоединение – основной вид услуг, который предоставляет электросетевое предприятие юридическим и физическим лицам. Эта процедура состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и подключения объекта в сеть.

За 9 месяцев 2018 года в филиал «Оренбургэнерго» поступило 2 243 заявки на технологическое присоединение общей мощностью 144,8 МВт, заключено 1 819 договоров на 160,5 МВт и фактически включено в сеть 1 352 объекта суммарной мощностью 124 МВт.