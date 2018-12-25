Режим работы офисов ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в предпраздничные дни

Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает о режиме работы в предпраздничные дни.

29 декабря – офисы обслуживания клиентов работают на час короче обычного графика во всех городах и районах области.

С 30.12.2018 по 08.01.2019 – выходные дни.

С 09.01.2019 — рабочие дни согласно стандартному режиму работы офисов.

Режим работы контакт-центра:

29 декабря – специалисты принимают звонки с 09.00 до 18.00, c 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года – выходные дни.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что до 29 декабря включительно все клиенты компании, оплатив счета за ноябрь и авансовые платежи за декабрь, автоматически становятся участниками акции «В Новый год без долгов!» и могут получить сертификаты на оплату электроэнергии.