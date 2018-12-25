Колобанга откроет новую страницу в биографии орского кинотеатра «Мир»

В Орске, после капитального ремонта возобновит работу кинотеатр «Мир».

26 декабря в Орске в обновленном кинотеатре «Мир» для детей из детских домов будут показаны серии любимого детворой со всего мира мультипликационного сериала «Колобанга» (6+), созданного в местной анимационной студии с одноименным названием. В другом зале состоится показ фильма с открытыми субтитрами и тифлокомментариями «Любовь и голуби» для людей с ограниченными возможностями. Благотворительная акция положит начало работе кинотеатра.

Уже на следующий день, 27 декабря, в киноцентре можно будет посмотреть премьерные кинопоказы отечественного мультфильма «Три богатыря и Наследница престола» (6+), и российских полнометражных фильмов «Ёлки Последние» (6+), «Полицейский с Рублевки» (16+), а также зарубежный мультфильм «Гринч» (6+).

Все новогодние праздники и в последующие дни восстановленный кинотеатр будет рад принять орчан и гостей города на кинопоказах. В афише заявлены все громкие премьеры 2019 года.

Обновление знакового для Орска учреждения культуры стало возможным благодаря усилиям Облкиновидео, Областного имущественного фонда Оренбургской области и при личной поддержке Губернатора области Юрия Александровича Берга.

В кратчайшие сроки был проделан огромный объем работы по перепланировке и ремонту внутренних помещений, оборудованию трех кинозалов с современным кинопроекционным и акустическим оборудованием, мягкими кинотеатральными креслами, уютными зонами ожидания в фойе. Большой кинозал на 154 места, два кинозала на 80 мест каждый, фойе создадут особую атмосферу уюта и отдыха.

Окончание первого этапа не означает, что завершены все преобразования. В дальнейшем планируется проведение работ в части обустройства отдельных помещений второго этажа, обновления фасада здания и обустройства прилегающей территории с современными зонами отдыха.

Напомним, что у кинотеатра «Мир» богатая более чем пятидесятилетняя история. Он был введен в эксплуатацию 28 декабря 1962 года, став первым широкоэкранным кинотеатром, и был рассчитан на 840 посадочных мест. Долгое время кинотеатр «Мир» оставался излюбленным местом отдыха орчан, будучи расположенным на центральной улице города в хорошей транспортной доступности.

Новой вехой в истории кинотеатра стал период с 2005 по 2016 год, когда здание совместно использовалось Облкиновидео и Обществом с ограниченной ответственностью «Серебряный шар» на основании договора о совместной деятельности. Однако на определенном этапе работы данный проект оказался под вопросом, поскольку обязательства по платежам, указанные в документе, не были исполнены со стороны общества «Серебрянный шар». Неисполнение на протяжении длительного периода условий договора о совместной деятельности стало основанием для признания его расторгнутым в судебном порядке в 2016 году.

К сожалению, после указанных событий, состояние кинотеатра не позволяло использовать его по назначению без проведения капитального ремонта. Строительные конструкции, лестничные марши и проходы не соответствовали требованиям пожарной безопасности, системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также система вентиляции требовали замены, имелся аварийный участок стены и протекания кровли, во внутренних помещениях необходимо было проведение ремонта.

Губернатором было принято решение о проведении капитального ремонта кинотеатра с образованием в нем трех современных кинозалов. Правительство области взяло на себя финансирование капитального ремонта помещений, а денежные средства на технологическую модернизацию трех кинозалов получены от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.