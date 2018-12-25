«МегаФон» приглашает всех абонентов принять участие в новогодней игре и получить потрясные подарки или персональные предложения, которые позволяют сделать связь для абонентов более выгодной. Для участия в игре нужно всего лишь потрясти смартфон!

Абонентов компании в рамках сервиса «Персональное предложение» ждут по-настоящему потрясающие призы, среди которых: 1000 смартфонов Samsung Galaxy J6, месяцы бесплатной связи, скидки на тарифы Включайся!, бесплатный безлимитный интернет и безлимитные звонки внутри сети, специальные тарифы и опции на особых условиях, повышенный кэшбэк, возможность переносить остатки на следующий месяц, персональные условия на наши сервисы и сервисы партнёров оператора.

Для того, чтобы принять участие в новогодней игре, надо зайти в мобильное приложение и потрясти смартфон. Каждую неделю абонент компании может получать до 3-х персональных предложений. Подробности об акции* на промо-странице

«Вытрясти» подарки можно будет и в офлайне — в эти выходные в рамках новогодней игры компания «МегаФон» в Оренбурге устраивает настоящий праздник, приятной атмосферой которого вы будете потрясены!

Приходите на интерактивную площадку оператора в МОЛЛ «Армада» (1 выход) и пользуйтесь эксклюзивным сервисом по скоростной упаковке новогодних подарков для ваших близких, принимайте участие в конкурсе на самую быструю упаковку и потрясающие призы!

А поделиться праздником с близкими в прямом эфире поможет самый быстрый мобильный интернет от «МегаФона»! (почему наш интернет самый быстрый смотрите — тут)

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*Принять участие в акции могут абоненты МегаФона всех тарифных планов массового рынка. Для участия в акции необходимо установить последнюю версию мобильного приложения из AppSrore или Google Play. Акция проводится с 17 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. во всех регионах.