Поставил номера с чужого автомобиля, чтобы не получать штрафы

Чтобы не платить штрафы, житель Оренбурга повесил на автомобиль своей знакомой чужие номерные знаки.

Накануне, сотрудники ДПС заметили автомобиль, водитель которого движется по дороге с нарушением ПДД. Дорожные полицейские несколько раз требовали от нарушителя остановиться, но он проигнорировал законные требования сотрудников ГАИ. В результате мужчину пришлось задержать.

За рулем оказался 36-летний мужчина. Позже выяснилось, что автомобиль он взял у своей знакомой. Зная, что он любитель ездить не по правилам, в соседнем дворе снял с чужого автомобиля госномера. Таким образом, он хотел исключить возможность поступления штрафов по месту жительства своей знакомой.

Еще одна интересная деталь, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь в отношении него возбуждено очередное уголовное дело. Ему грозит до 1 года заключения. Такое максимальное наказание по ч. 1 ст 325.1 УК РФ.