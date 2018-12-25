Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин рассказал, чем руководствовался при выборе кандидатуры своего первого заместителя:

— Прежде всего за опыт управленческой деятельности. На протяжении последних 30 лет Сергей Викторович работал, начиная от рядовых должностей в производственных структурах и заканчивая руководителем Северного административного округа, а это половина города. Мне понравились многие положения его программы (которую он представлял как кандидат на конкурсе): жизненные, земные, все, что касается вопросов комфортной городской среды, благоустройства, упорядочивания работы общественного транспорта.

Я думаю, что это вполне возможно при выработке программы действий администрации города совместно с депутатским корпусом. Ещё одна причина в том, что Сергей Чуфистов человек оренбургский, вся жизнь его прошла в Оренбурге, он знает и любит город. В ходе проведения конкурса он открылся мне с новой стороны. Потому и было принято такое решение. Единогласное голосование депутатского корпуса подтвердило правильность такого решения, — поделился Дмитрий Кулагин.

Сегодня на внеочередном заседании Оренбургского городского Совета депутаты единогласно согласовали кандидатуру Сергея Чуфистова на должность первого заместителя Главы Оренбурга.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Чуфистов поделился, что его участие в конкурсе на Главу Города было продиктовано желанием участия в судьбе родного города.

— Оренбург — большой и здоровый организм, который должен расти и развиваться, и, проработав в нем 30 лет, было обидно за город, который остался без хозяина. Вместе с Дмитрием Владимировичем мы честно боролись, а теперь будем вместе работать на благо Оренбурга.

Среди приоритетных вопросов Сергей Чуфистов выделяет ЖКХ и транспорт:

— Я отвечаю за систему ЖКХ города, работу транспорта, впереди праздники, и город должен не просто почувствовать, что ничего не изменилось, но и увидеть позитивную динамику. Мы постараемся усилить контроль за работой транспорта, завтра ожидаем снегопад по прогнозу. Предприятия, задействованные в уборке города от снега, переведём на усиленный режим работы, — отметил Сергей Чуфистов.

Чуфистов Сергей Викторович

Родился 4 ноября 1961 года в селе Комиссарово Октябрьского района Оренбургской области.

После окончания средней школы в 1979 году, проходил службу в рядах Советской Армии, уволен в запас в 1981 году.

В 1987 году окончил Оренбургский политехнический институт по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», квалификация: инженер–механик.

С 1987 года по 1988 год работал начальником производства на Оренбургскомхлебокомбинате.

В 1988 году перешел на работу в систему жилищно-коммунального хозяйства города Оренбурга. До 1995 года работал начальником ЖКО Оренбургского Аппаратного завода.

С 1995 год по 1999 год работал главным теплотехником, главным инженером, директором Муниципального производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Дзержинского района.

В 1999 году назначен на должность заместителя начальника Управления ЖКХ города Оренбурга.

С 2000 года занимал должность руководителя по обеспечению деятельности администрации города Оренбурга, а с января 2002 года назначен руководителем аппарата администрации города Оренбурга.

В мае 2005 года переведен на должность первого заместителя руководителя, первого заместителя главы Северного административного округа города Оренбурга.

В 2012 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С марта 2011 года по октябрь 2012 занимал должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Оренбурга.

10 октября 2012 года назначен главой Северного округа города Оренбурга.

С 21 декабря 2018 года – исполняющий обязанности первого заместителя Главы города Оренбурга.

25 декабря 2018 года – согласован на должность первого заместителя Главы города.