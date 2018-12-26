По данным оренбургских синоптиков, в период с 26 по 28 декабря на территории Оренбуржья ожидается ухудшение погодно-климатических условий.

В западных районах области ожидается выпадение осадков (небольшой и умеренный снег), метель, на дорогах местами гололедица, снежные заносы, ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с, температура воздуха ночью -13, -18°С (на востоке -22, -27°С), днем -7, -12°С (на востоке -14, -19°С).

Наиболее интенсивное выпадение осадков ожидается 27 декабря — в большинстве районов небольшой и умеренный снег, в отдельных районах сильный, метель, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с, температура воздуха ночью -8, -13°С (на востоке -15, -20°С), днем -3, -8°С.

28 декабря – в большинстве районов небольшие и умеренные осадки, местами метель, ветер западной четверти 9-14 м/с, температура ночью -4,-9°С, днем -2,-7°С.