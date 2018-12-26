Попавшим в ДТП оренбуржцам компенсировали моральный вред

При участии прокуратуры Дзержинского района г. Оренбурга судом рассмотрено несколько исков о компенсации морального вреда, причиненного здоровью граждан в результате дорожно-транспортных происшествий.

Так, паломникам, следовавшим из Оренбурга в с. Дивеево Нижегородской области и получившим телесные повреждения из-за того, что автобус, на котором они ехали в дороге перевернулся, суд, согласившись с заключением прокурора, взыскал компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

В другом случае суд постановил взыскать с водителя, двигавшегося на автомобиле по дворовой территории вдоль жилого дома и допустившего наезд на несовершеннолетнего пешехода, 20 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Еще по одному гражданскому делу вынесено судебное решение по иску девушки-пешехода, которая пересекала проезжую часть и получила в результате наезда автобуса «ПАЗ» телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. С МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» суд, учитывая позицию участвующего в деле прокурора, взыскал в пользу оренбурженки компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.