Директор одной из строительных бригад Оренбурга обнаружил пропажу инструмента на стройплощадке. Неизвестный похитил шесть перфораторов. Об этом он сообщил в отдел полиции №3 МУ МВД России «Оренбургское».

Вскоре оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, который работал по найму у заявителя. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что пять перфораторов он сдал в ломбард, которые впоследствии были проданы. Деньги с продажи электроинструмента он успел потратить. Один из украденных перфораторов удалось обнаружить, он изъят.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в УМВД.