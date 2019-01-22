Адреса хоккейных кортов и ледовых площадок, на которых можно покататься на коньках:

Каток «Петровский», ул. Лесозащитная, 16

Вход на каток – бесплатный. Территория освещается. Время работы проката: с 10:00 до 22:00  Стоимость проката коньков: Детские коньки 150 р. Взрослые 200 р .. петровскийрынок.рф

Каток СКК «Оренбуржье», проспект Гагарина, 21/1

Каток СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5

Свободный вход со своими коньками ежедневно с 8.00 до 22.00 часов.
Стадион Центра бокса, ул. Красная площадь, д. 3/5.

Каток ул. Салмышская, 51 (Фермер Базар)

Каток пр. Дзержинского, 23 ТК «Север»

Каток ул. Загородное шоссе «Спорт-Парк»

Кроме этого, можно покататься на открытых катках:

  1. МОБУ «СОШ № 3», пр. Гагарина, 45;
  2. МОБУ «СОШ № 4», ул. Химическая, 15;
  3. МОАУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18;
  4. МОБУ «СОШ № 15», ул. Бр. Башиловых, 18;
  5. МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1;
  6. МОБУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226;
  7. МОБУ «СОШ № 21», ул. Просвещения, 4;
  8. МОБУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1;
  9. МОБУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а;
  10. МОБУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1;
  11. МОБУ «СОШ № 37», п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17;
  12. МОБУ «СОШ № 40», ул. Культурная, 21;
  13. МОБУ «СОШ № 47», пер. Квартальный, 2;
  14. МОБУ «СОШ   № 57», ул. Юных  Ленинцев, 9;
  15. МОБУ «СОШ № 60», п.им. Куйбышева, ул. Школьная, 1;
  16. МОБУ «СОШ № 70», п. Самородово, ул. Школьная, 34;
  17. МОБУ «СОШ № 76», пр. Гагарина, 25;
  18. МОАУ «Гимназия № 3», ул. Ноябрьская, 41;
  19. МОАУ «Гимназия № 8», ул. Салмышская, 3/2;
  20. МОБУ «Лицей № 5», ул.Джангильдина, 11;
  21. МБУДО «ЦДТ Промышленного района», ул. Магнитогорская, 80;
  22. ул. 70 лет ВЛКСМ, 2;
  23. ул. Салмышская, 3;
  24. ул. Салмышская, 18;
  25. ул. Салмышская, 35;
  26. ул. Родимцева, 10/2;
  27. ул. Березка, 10;
  28. ул. Брестская, 8;
  29. пр. Дзержинского, 26/1;
  30. ул. Родимцева, 2;
  31. ул. Родимцева, 15;
  32. ул. Липовая, 5/2;
  33. ул. Брестская, 16/1;
  34. ул. Волгоградская, 36/3;
  35. ул. Просторная, 19, 19/1;
  36. ул. Всесоюзная, 4;
  37. ул. Промышленная, 14;
  38. пр. Победы, 156;
  39. ул. Чернышевского, 28;
  40. ул. Новая, 12/1;
  41. ул. Пролетарская, 314;
  42. 1-й пр. Кривцова, ½;
  43. пр. Бр. Коростелевых, 46;
  44. ул. Нагорная, 14;
  45. пер. Дальний, 37, 39;
  46. ул. Новая, 25;
  47. ул. Р. Люксембург, 39;
  48. ул. Чкалова, 18/1, 20, 22;
  49. ул. Салмышская, 58/2;
  50. с. Городище, ул. Октябрьская, 10;
  51. МАУ СШ № 9 «Сармат», ул. Культурная, 1а, парк им. Цвиллинга;
  52. МБУ СШ № 5 «Орбита», ул. Заводская, 30;
  53. МБУ СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского, ул. 60 лет Октября, 15;
  54. МАУ ЦСК «Оренбург», ул. Новая, 17/1;
  55. «Времена года», ул. Рощина;
  56. ул. Транспортная, 16.
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