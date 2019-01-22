Адреса хоккейных кортов и ледовых площадок, на которых можно покататься на коньках:
Каток «Петровский», ул. Лесозащитная, 16
Вход на каток – бесплатный. Территория освещается. Время работы проката: с 10:00 до 22:00 Стоимость проката коньков: Детские коньки 150 р. Взрослые 200 р .. петровскийрынок.рф
Каток СКК «Оренбуржье», проспект Гагарина, 21/1
Каток СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5
Свободный вход со своими коньками ежедневно с 8.00 до 22.00 часов.
Стадион Центра бокса, ул. Красная площадь, д. 3/5.
Каток ул. Салмышская, 51 (Фермер Базар)
Каток пр. Дзержинского, 23 ТК «Север»
Каток ул. Загородное шоссе «Спорт-Парк»
Кроме этого, можно покататься на открытых катках:
- МОБУ «СОШ № 3», пр. Гагарина, 45;
- МОБУ «СОШ № 4», ул. Химическая, 15;
- МОАУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18;
- МОБУ «СОШ № 15», ул. Бр. Башиловых, 18;
- МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1;
- МОБУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226;
- МОБУ «СОШ № 21», ул. Просвещения, 4;
- МОБУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1;
- МОБУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а;
- МОБУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1;
- МОБУ «СОШ № 37», п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17;
- МОБУ «СОШ № 40», ул. Культурная, 21;
- МОБУ «СОШ № 47», пер. Квартальный, 2;
- МОБУ «СОШ № 57», ул. Юных Ленинцев, 9;
- МОБУ «СОШ № 60», п.им. Куйбышева, ул. Школьная, 1;
- МОБУ «СОШ № 70», п. Самородово, ул. Школьная, 34;
- МОБУ «СОШ № 76», пр. Гагарина, 25;
- МОАУ «Гимназия № 3», ул. Ноябрьская, 41;
- МОАУ «Гимназия № 8», ул. Салмышская, 3/2;
- МОБУ «Лицей № 5», ул.Джангильдина, 11;
- МБУДО «ЦДТ Промышленного района», ул. Магнитогорская, 80;
- ул. 70 лет ВЛКСМ, 2;
- ул. Салмышская, 3;
- ул. Салмышская, 18;
- ул. Салмышская, 35;
- ул. Родимцева, 10/2;
- ул. Березка, 10;
- ул. Брестская, 8;
- пр. Дзержинского, 26/1;
- ул. Родимцева, 2;
- ул. Родимцева, 15;
- ул. Липовая, 5/2;
- ул. Брестская, 16/1;
- ул. Волгоградская, 36/3;
- ул. Просторная, 19, 19/1;
- ул. Всесоюзная, 4;
- ул. Промышленная, 14;
- пр. Победы, 156;
- ул. Чернышевского, 28;
- ул. Новая, 12/1;
- ул. Пролетарская, 314;
- 1-й пр. Кривцова, ½;
- пр. Бр. Коростелевых, 46;
- ул. Нагорная, 14;
- пер. Дальний, 37, 39;
- ул. Новая, 25;
- ул. Р. Люксембург, 39;
- ул. Чкалова, 18/1, 20, 22;
- ул. Салмышская, 58/2;
- с. Городище, ул. Октябрьская, 10;
- МАУ СШ № 9 «Сармат», ул. Культурная, 1а, парк им. Цвиллинга;
- МБУ СШ № 5 «Орбита», ул. Заводская, 30;
- МБУ СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского, ул. 60 лет Октября, 15;
- МАУ ЦСК «Оренбург», ул. Новая, 17/1;
- «Времена года», ул. Рощина;
- ул. Транспортная, 16.