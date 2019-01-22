Адреса хоккейных кортов и ледовых площадок, на которых можно покататься на коньках:

Каток «Петровский», ул. Лесозащитная, 16

Вход на каток – бесплатный. Территория освещается. Время работы проката: с 10:00 до 22:00 Стоимость проката коньков: Детские коньки 150 р. Взрослые 200 р .. петровскийрынок.рф

Каток СКК «Оренбуржье», проспект Гагарина, 21/1

Каток СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5

Свободный вход со своими коньками ежедневно с 8.00 до 22.00 часов.

Стадион Центра бокса, ул. Красная площадь, д. 3/5.

Каток ул. Салмышская, 51 (Фермер Базар)

Каток пр. Дзержинского, 23 ТК «Север»

Каток ул. Загородное шоссе «Спорт-Парк»

Кроме этого, можно покататься на открытых катках: