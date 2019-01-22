22 января Глава города Дмитрий Кулагин провел рабочее совещание с руководителями управляющих компаний. Речь шла о необходимости четкой организации работ по уборке и вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов.

В работе совещания приняли участие первый заместитель Главы города Сергей Чуфистов, глава Южного округа Артем Гузаревич и первый заместитель главы Северного округа Игорь Бунегин, начальник отделения дорожного надзора УГИБДД УМВД по Оренбургской области Антон Котов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Северном и Южном округах города созданы штабы, контролирующие работу управляющих организаций по своевременной уборке и вывозу снега. В ходе совещания были названы конкретные адреса и организации, в работе которых в ходе объезда окружных комиссий выявлены нарушения. Это наличие снежных шапок, сосулек и наледи на кровлях домов, образование колеи на внутридворовых проездах, складирование снега в не установленных для этого местах, в т. ч. на территории образовательных учреждений, рядом с тепловыми пунктами, расположенными во дворах и др. В числе «провинившихся» – ООО УКЖФ «Северная», УК «Оренбургская», УК «Гамма», УК «Хорошая» и другие управляющие компании города.

Обращаясь к руководителям управляющих организаций, Дмитрий Кулагин отметил:

— Есть зона ответственности каждого руководителя. На данный момент мы наблюдаем рост обращений, жалоб от жителей города на некачественную работу по уборке снега. Работайте, вывозите снег, общайтесь с жителями. Это ваша зона ответственности.

Глава города поставил конкретные сроки устранения всех поступивших обращений.

— В городе должен быть порядок. Работа должна стать более динамичной и эффективной, — отметил Дмитрий Кулагин.

Начальник отделения дорожного надзора УГИББД УМВД по Оренбургской области Антон Котов довел до сведения руководителей управляющих организаций информацию о мерах административного воздействия в случае нарушения ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в части полномочий управляющих компаний.