Временная рабочая группа по вопросам организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях Оренбурга провела первое в этом году выездное совещание. Депутаты и представители администрации города побывали в школе №76 и гимназии №6. В работе приняли участие председатель городского Совета Ольга Березнева, председатель рабочей группы Елена Иванова, депутаты городского Совета Елена Афанасова, Валерий Чихирников и Александр Кузьмин, а также начальник управления по правовым вопросам администрации города Елена Гребенева и заместитель начальника управления образования администрации Оренбурга Елена Глуховская.

В гимназии №6 готовят из полуфабрикатов, а в школу №76 поступают уже готовые блюда для последующего подогрева и раздачи. Обе образовательные организации обслуживает КШП «Подросток». Члены рабочей группы оценили состояние пищеблоков, проверили наличие необходимых документов, условия хранения и качество продуктов, полноту и правильность осуществления контрольных мероприятий. Также были проанализированы ассортимент и качество предлагаемых школьникам блюд.

— Наша главная цель – совершенствование процесса организации питания детей. Мы смотрим, в каком состоянии находятся столовые, работу бригад, как налажен контакт образовательных организаций с КШП, взаимодействие с родителями, довольны ли сами ребята. На первом месте, конечно, качество и безопасность питания школьников, — отметила председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева. — Такие выезды мы проводим регулярно и стараемся сделать максимальный охват школ, чтобы понимать, какие вопросы ещё требуют проработки.

Члены рабочей группы отметили отличное санитарное состояние кухонь, чистоту и комфорт обеденных залов. Меню — разнообразное и полезное. Узнали проверяющие и мнение самих учеников о питании.

— В школе №76 сегодня на обед салат и молочная каша. Судя по отзывам ребят и пустым тарелкам, можно сделать вывод, что кормят здесь вкусно, — сказал депутат Валерий Чихирников.

Председатель рабочей группы Елена Иванова подвела итоги выездного совещания.

— Школьное питание – это вопрос, который должен быть всегда на контроле. Наша рабочая группа решила посмотреть все КШП города, которые осуществляют организацию детского питания: «Подросток», «Валентина» и «Огонёк». Достаточно достойно работают проверенные нами сегодня учебные учреждения. Гимназия №6 особенно нас удивила чистотой. Конечно, здесь и детей поменьше, и смена одна. В школе №76 возникли некоторые вопросы, но все они решаемы, — сказала депутат Оренбургского городского Совета, председатель рабочей группы Елена Иванова. — Мы отметили также, что муниципальная награда «Медаль материнство», которая учреждена решением депутатского корпуса, на практике приносит свои плоды — идёт процесс организации бесплатного горячего питания для детей из многодетных семей, в которых мамы отмечены этой наградой. Приятно, что представители КШП очень отзывчиво по всем вопросам работают с директорами учебных учреждений!

По итогам выезда рабочей группой будут подготовлены рекомендации для школ по совершенствованию организации питания. Ряд вопросов депутатами взят на проработку. В их числе организация поверки контрольно-измерительных приборов в столовых, которая осуществляется сегодня целиком за счет образовательных организаций.

— Это достаточно серьёзные финансовые вложения, которые не предусмотрены ни одним бюджетом. Мы считаем, что этот вопрос должен решаться более организованно, — подчеркнула Елена Иванова.

Депутаты продолжат проверять организацию горячего питания в школах города. Очередной выезд рабочей группы запланирован на 23 января.