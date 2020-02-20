Подростки избили взрослого человека до полусмерти

Трагедия произошла ночью 18 февраля в Оренбурге. Двое молодых людей 16 и 17 лет нанесли тяжкие телесные повреждения 34-летнему мужчине. Один учащийся техникума, второй нигде не учится.

В настоящий момент личности преступников установлены.

Сейчас потерпевший находится в одной из больниц города в состоянии комы, врачи оценивают его состояние, как критическое.

Преступникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет, а если мужчина не выживет, то от 10 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Обновлено: Избитый мужчина умер в больнице.