Носки – самый популярный подарок к 23 февраля

В Wildberries проанализировали покупки россиян ко Дню Защитника Отечества и составили рейтинг самых востребованных подарков.

Подарки на 23 февраля в России выбирают для мужчин, юношей и мальчиков, поэтому в топ самых популярных товаров на Wildberries в этом году вошли белье, средства для бритья, галстуки, рубашки и автоаксессуары.

Лидером по покупкам стали носки – самый практичный подарок. В феврале россияне приобрели на Wildberries около 150 тыс. штук.

Производители этого классического мужского хита продаж предлагают покупателям новые формы упаковки. Например, «консервированные» носки в банке, подарочные наборы ярких пар с весёлыми рисунками. Самой доступной стала пара носков за 70 руб., а самым дорогим стал набор стоимостью свыше 5 тыс. рублей (100 пар).

На втором месте по популярности – трусы: в феврале было продано 120 тыс. штук.

Третье место – мужские рубашки, всего за неполный месяц было реализовано 70 тыс. штук. Примечательно, что самой востребованной стала белая рубашка – именно в этом цвете хотели бы видеть своих «рыцарей» представители прекрасной половины человечества.

Одними из самых популярных подарков станут аксессуары для бритья. В первые 2 недели февраля выросли продажи электрических бритв (+218%), кассет для бритв (+195%), гелей для бритья (+415%) и пен для бритья (+176%).

Кроме того, вырос спрос на такие традиционные мужские подарки, как автокружки (+345%), алкотестеры (+350%), визитницы (+150%), галстуки (+130%), кошельки (+100%).

Самым популярным подарком для юных защитников страны стали конструкторы – в первой половине февраля родители купили более 80 тыс. штук.