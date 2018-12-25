После поездки в автобусе пассажир госпитализирован с переломом

В Оренбурге произошло ДТП с участием маршрутного автобуса Volgabus, в результате которого получил травмы пассажир. Об этом сообщает пресс-служба УМВД, при этом номер маршрута по которому двигался автобус не уточняется.

Накануне в районе дома 3/1 по улице Мира, водитель маршрутного автобуса во время движения допустил падение пассажира — 64-летнего мужчины.

В результате мужчина получил перелом лодыжки, в связи с чем был госпитализирован.

По факту ДТП сотрудниками полиции собран материал проверки. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.