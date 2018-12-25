В Оренбурге, индивидуальный предприниматель, действуя группой лиц, реализовывал на территории города контрафактную продукцию.

Сотрудники полиции при силовом сопровождении бойцов ОМОН Управления Росгвардии была пресечена незаконная деятельность.

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски на торговых точках злоумышленников и месту их жительства, в ходе которых изъяты более 200 пар контрафактной спортивной обуви. Ущерб правообладателям составил свыше 413 000 рублей, то есть в крупном размере.

По данному факту в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — лишение свободы сроком до 4 лет.