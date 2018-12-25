Двое жителей Оренбурга отправились на автомобиле «Нива» в лес недалеко от поселка Пригородный. В момент когда они оказались вдали от населенных пунктов, внедорожник «встал», отказала электрика. Заряд в мобильном телефоне тоже был на исходе, но им удалось дозвониться в полицию и друзьям.

На поиски оренбуржцев были ориентированы наружные службы полиции, а также сотрудники МЧС. Оперативный дежурный отдела полиции №6 МУ МВД России «Оренбургское» Руслан Войцеховский направил на место происшествия ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции, который патрулировал по маршруту в районе поселка Пригородный .

Полицейские Руслан Ибрагимов и Ринат Казнабаев, заметив свет фар в лесном массиве, первыми обнаружили оренбуржцев и пришли им на помощь. Сотрудникам полиции молодые люди пояснили, что успели сделать звонок в полицию, а также попросить помощи у знакомых, которые прибыв на автомобиле «Ваз-2106», намеревались отбуксировать неисправный автомобиль «Нива», однако сами оказались в снежном плену – их транспортное средство застряло в снегу.

Сотрудники полиции сообщили в дежурную часть координаты местоположения и обогрели замерзающих оренбуржцев в патрульном автомобиле. В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия, решается вопрос с транспортировкой автомобилей из лесного массива.