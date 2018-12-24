Юрий Берг: «Оренбуржье готово к реализации областной составляющей национальных проектов»

24 декабря, губернатор Оренбургской области принял участие в проходившем под председательством председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведева заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В заседании участвовали руководители профильных федеральных министерств, курирующие их работу заместители председателя Правительства РФ и главы регионов России в режиме видеоконференцсвязи.

Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам было посвящено итогам разработки национальных проектов в 2018 году и планам по их реализации в 2019 году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что в своем указе Президент России Владимир Путин поставил новые задачи, определил цели развития экономики, социальной сферы.

– На их достижение направлены огромные ресурсы государства, ресурсы бизнеса, ресурсы общества. По сути, речь идёт о важнейших в истории нашей страны решениях. В довольно сжатые сроки мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах. Ключевые инструменты работы – это 12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Мы завершили работу по их формированию. Кураторами, как я уже сказал, являются вице-премьеры. Непосредственными руководителями, которые несут персональную ответственность за решение этих задач, являются министры. И губернаторы активно включились в процесс: в каждом субъекте появились региональные проекты и проектные офисы. Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже чёткие и понятные целевые показатели, на что мы должны выйти в итоге. Это конкретные объекты: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. А в тех случаях, когда речь идёт о вопросах социальной жизни и социальной инфраструктуры, – это, безусловно, качество образования, здравоохранения, сама по себе городская инфраструктура, экология, то есть то, с чем соприкасается каждый человек. Определены весьма значительные финансовые ресурсы. Эти направления должны финансироваться в приоритетном порядке. Для этого мы синхронизировали проектную деятельность с бюджетным циклом, – сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что в ближайшие три года финансирование национальных проектов составит около 5,7 трлн рублей, что больше, чем планировалось.

Для завершения подготовительной работы, с тем чтобы приступить к практической реализации национальных проектов с начала 2019 года, были рассмотрены и утверждены паспорта национальных проектов с учетом ключевых параметров, которые содержатся в президентских поручениях. Выработаны критерии привлечения частных инвестиций в проекты. Паспорта проектов окончательно приведены в соответствие с параметрами федерального бюджета. Федеральные проекты, из которых, собственно, и состоят национальные проекты, детализированы по каждому региону, чтобы региональные власти четко понимали мероприятия, контрольные точки и объемы поддержки из федерального бюджета.

– Нужно наладить эффективный контроль за реализацией национальных проектов. Промежуточные итоги предполагается подводить два раза в год. Оперативный мониторинг должен быть в режиме онлайн. К этой работе подключится и партия «Единая Россия», которой я дал поручение в рамках работы на съезде, и Общероссийский народный фронт. Правительство внесёт 91 показатель национальных проектов в Федеральный план статистических работ. То есть они станут объектами статистического учёта, будут открыты для всех. А стало быть, и само общество может контролировать, как выполняются национальные проекты. В этом мы видим дополнительную прозрачность, открытость, – сказал Дмитрий Медведев.

По итогам заседания губернатор Юрий Берг отметил полную готовность Оренбуржья к реализации областной составляющей национальных проектов.

– В Оренбургской области сформировано 49 региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов. Разработка велась во взаимодействии с профильными министерствами Российской Федерации. Паспорта региональных проектов направлены в профильные федеральные министерства. Сводная информация о проектах Оренбургской области представлена в федеральный проектный офис. Оренбургская область к реализации региональных проектов готова, – сказал Юрий Берг.