В Переволоцком районе с тремя охотниками произошел инцидент. Мужчины на автомобиле двигались со стороны села Репино в сторону села Алисова, но в поле их автомобиль заглох, закончился бензин. Мужчины вышли из автомобиля, в этот момент двери автомобиля заблокировались.

Охотникам удалось дозвониться в дежурную часть ОМВД России по Переволоцкому району. НА поиски незамедлительно выехали участковые уполномоченные полиции майор полиции Руслан Рафиков и лейтенант полиции Раниль Файзуллин. Сотрудниками полиции было организовано взаимодействие с главой администрации МО «Степановский сельсовет» и сотрудниками ООО ЧОП «Барс».

Замерзающие охотники были обнаружены в 8 км от села Алмала. С помощью вездехода ООО ЧОП «Барс» автомобиль был отбуксирован в ближайшее село. Приключение охотников завершилось на позитивной ноте, их отогрели, а автомобиль заправили бензином.