В Соль-Илецке ссора сбывших супругов закончилась плачевно для обоих. На мужчину возбудили уголовное дело, а женщина с сотрясением головного мозга доставлена в больницу.

Полицейские выяснили, что 41-летний ранее судимый житель города-курорта во время ссоры с бывшей супругой, нанес ей несколько ударов куском шифера по голове.

В результате у женщины телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и кровоподтека лица, повлекшие легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 115 УК РФ. Бывшему супругу грозит до 2 лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит данное уголовное дело.