В январе — октябре 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 309 млрд рублей налоговых доходов, что на 44 % или 94,4 млрд рублей большее поступлений прошлого года.

Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых на 55,8 % или 65,9 млрд рублей (январь – октябрь 2017 года –118,2 млрд рублей, январь — октябрь 2018 года – 184,1 млрд рублей).

Поступления в федеральный бюджет составили 240,9 млрд рублей, что на 54 % или 84,5 млрд рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого года.

В консолидированный бюджет области поступило 68 млрд рублей, что на 17 % или 9,9 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года за счет увеличения поступлений в областной бюджет на 18,6 % или 8,8 млрд рублей (январь — октябрь 2017 года – 47,2 млрд рублей, январь — октябрь 2018 года – 56 млрд рублей) и в бюджеты муниципальных образований на 10,0% или 1,1 млрд рублей (январь — октябрь 2017 года – 10,9 млрд рублей, январь — октябрь 2018 года – 12,0 млрд рублей).

Объемы администрируемых доходов, предусмотренные законами об областном бюджете и бюджетах муниципальных образований на 2018 год за январь — октябрь 2018 года выполнены на 96,3 процента.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование в январе — октябре 2018 года поступило 39,5 млрд рублей, что на 8,7 % или 3,1 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года (36,3 млрд рублей).