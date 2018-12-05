Напомним, 4 декабря вблизи участка 26-м км трассы Оренбург — Самара произошла утечка нефтепродукта. На место ЧП немедленно выехали оперативные службы. На месте было установлено, что произошел прорыв трубопровода. МЧС распространил информацию, о превышении ПДК по сероводороду.

По данным лабораторных исследований, по состоянию на 14:00 5 декабря, превышение ПДК не зафиксировано. Тем не менее мониторинг ведется каждые 30 минут службой ЦГиЭБ, главами сельсоветов и медицинскими работниками.

Угрозы для жизни и здоровья населения в близлежащих сельсоветах: Бродецкий, Горный, Чернореченский, Подгородне-Покровский нет, сообщили в региональном МЧС.

Сейчас на меесте утечки работают специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «НИП «Технология». Начат сбор нефтепродукта из котлована для дальнейшей утилизации.

Кому принадлежит данный трубопровод пока не известно.