Напомним, 4 декабря вблизи участка 26-м км трассы Оренбург — Самара произошла утечка нефтепродукта. На место ЧП немедленно выехали оперативные службы. На месте было установлено, что произошел прорыв трубопровода. МЧС распространил информацию, о превышении ПДК по сероводороду.
По данным лабораторных исследований, по состоянию на 14:00 5 декабря, превышение ПДК не зафиксировано. Тем не менее мониторинг ведется каждые 30 минут службой ЦГиЭБ, главами сельсоветов и медицинскими работниками.
Угрозы для жизни и здоровья населения в близлежащих сельсоветах: Бродецкий, Горный, Чернореченский, Подгородне-Покровский нет, сообщили в региональном МЧС.
Сейчас на меесте утечки работают специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «НИП «Технология». Начат сбор нефтепродукта из котлована для дальнейшей утилизации.
Кому принадлежит данный трубопровод пока не известно.