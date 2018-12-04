Под Оренбургом зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 50 раз

4 декабря около 3 часов дня на 26-м км трассы Оренбург-Самара, на территории, принадлежащей ООО «Научно-инновационное предприятие «Технология», предварительно происходит утечка нефтепродукта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Немедленно на место выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Оренбургской области, ЦУКС, ФКУ «9 отряд Федеральной противопожарной службы».

По уточненной информации происходила утечка нефтепродукту с подземного трубопровода d 100 мм., принадлежность устанавливается. Давление в трубе отсутствует. Работает передвижная лаборатория ООО «Газпром добыча Оренбург».

По состоянию на 16:07 зафиксировано кратковременное превышение ПДК по сероводороду в 50 раз.

Проводится информирование населения, ближайший населенный пункт по розе ветров село Бродецкое Оренбургского района в 12 км от места ЧП.

По состоянию на 17:00 на стационарном посту с. Бродецкое превышение ПДК не зафиксировано

Сейчас на месте работают полиция, ГИБДД, пожарная часть Газзавода, Лаборатория ООО «Газпром добыча Оренбург», НИП «Технология», АСС Оренбургской области, Росприроднадзор, представители местной администрации. От МЧС — 16 человек, 5 единиц техники, всего – 43 человека, 13 единиц техники.

! При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов одной экстренной оперативной службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области (3532) 30-89-99