Необычное преступление произошло в поселке Теренсай Адамовского района. У 46-летнего местного жителя были похищены две рельсы.

Мужчина выявив пропажу обратился в полицию. Оперативники вскоре установили, что к краже причастна 40-летняя местная жительница. Женщина вооружившись штыковой лопатой проникла в погреб односельчанина и оттуда демонтировала две металлические шестиметровые рельсы. Общий ущерб был причинен в размере 6 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит данное уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет заключения, сообщает УМВД России по Оренбургской области.