В Оренбурге в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» 5 декабря проходит финал 2-го Международного туристского фестиваля-конкурса фото, видео и анимации «Диво Евразии» (16+).

Его участниками стали представители туристской индустрии стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России), любители и профессиональные фотографы и видеографы стран Евразии.

На конкурс поступило 237 работ из Азербайджана, Армении, Беларуси, Италии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции и Узбекистана.

От России в конкурсе приняли участие 56 регионов из 8 федеральных округов.

Модератором финала конкурса, как и в прошлом году, выступил телеведущий «Первого канала» Антон Привольнов.

Проекты участников конкурса были рассмотрены экспертным советом, в состав которого вошли и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун, председатель совета Межрегиональной туристской ассоциации «Приволжье» Сергей Кривцов, вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина, директор Международного фестиваля фильмов индустрии культуры и туризма «Китоврас» Оксана Чернега, режиссер Игорь Хижняков, кинопродюсер Сергей Валяев, телеведущая Наталия Белякова, президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Егорова, заместитель декана факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юрий Щегольков, а также казахский кинорежиссер Илья Таучелов и белорусский фотограф Микус Альфред.

В финал конкурса вошли работы в 4 категориях (видеоролики, короткометражные фильмы, анимация и слайд-шоу) по нескольким номинациям:

Номинация «Презентация территорий» (регионы, районы, города, места, объекты). Видеоролики: «А дзе жывеш ты?» (Беларусь), «Алапаевск – маленький город с большой историей» (Россия, Свердловская область), «Приглашаем в Хибины летом» (Россия, Мурманская область), «Актобе — благодатный край» (Казахстан), «Тула-мастерская России» (Россия, Тульская область).

Номинация «Природные объекты». Видеоролики: «Музыка на высоте с природой на Вы» (Россия, Краснодарский край), «Фильм о соленом ключе» (Россия, Республика Татарстан), «Мыс Бык» (Россия, Вологодская область), «Перешагни Волгу» (Россия, Тверская область).

Номинация «Историко-культурные достопримечательности». Видеоролики: «Почувствуй Армению — Прикосновение духа» (Армения), «Музей-заповедник В.Д. Поленова» (Россия, Тульская область), «Ольденбургские. Возвращение через век» (Россия, Воронежская область), «Hat Master – все дело в шляпе!» (Россия, Кировская область), «Государева дорога» (Россия, Тверская область).

Номинация «Люди и события. Событийный туризм». Видеоролики: «Сельское лето 2018» (Россия, Калужская область), Третий Международный фестиваль русского гостеприимства «Хлеб-да-Сольба» (Россия, Владимирская область), «Ирбитская ярмарка» (Россия, Свердловская область), «Всероссийский фестиваль «Игры в усадьбе Скорлупино» (Россия, Республика Татарстан), «NAUKA 0+» (Россия, Пензенская область), «Праздник Русской тройки» (Россия, Вологодская область).

Номинация «Объекты оздоровления и отдыха». Видеоролики: «Жемчужина Милограда» (Беларусь), «Санаторий «Машиностроитель» (Беларусь, Гомельская область), «Семь причин приехать в санаторий-профилакторий «Ставрополь» (Россия, Самарская область), «Фактор 5М» (Россия, Республика Татарстан), «Санаторий «Зеленая долина» (Россия, Краснодарский край), «Пансионат «Южный» (Россия, Республика Крым).

Короткометражные фильмы: «Кисловодск: город-парк» (Россия, Москва), «Бухара» (Россия, Узбекистан), «Владивосток моими глазами» (Россия, Приморский край), «Эльбрусград» (Россия, Кабардино-Балкарская Республика), «Гнездово. История Руси» (Россия, Смоленская область), «Отшельник» (Россия, Оренбургская область).

Анимация: «Легенды и тайны Невьянской наклонной башни Демидовых» (Россия, Свердловская область).

Слайд-шоу: «Любимый город Оренбург» (Россия, Оренбургская область).

В рамках международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области представило выставочные экспозиции «Шатровый лагерь «Лучезар», «Русская усадьба», «Державинские борти» и «Бузулукская сказка».

В локации «Шатровый лагерь «Лучезар» инсталляция «Русь X — XIV век» (столы, посуда, доспехи, утварь), работала ярмарка посуды-украшений. Прошли мастер-классы по плетению кольчуги, каллиграфии чернилами и воском, плетению кукол, ткачеству, гончарному делу, пуховязанию. В фотозоне каждый желающий мог не только сфотографироваться с витязем, но и примерить доспех или платье.

В локации Бузулукского района работали три тематические зоны. В зоне «Русская усадьба» гостей познакомили с туристическими маршрутами с. Преображенка и с. Державино. Участники международного форума смогли попробовать вкусный чай и поиграть в крокет. Зона «Державинские борти» (медовая пасека) представила посетителям туристический маршрут с. Державино и возможность продегустировать мед. Зона «Бузулукская сказка» презентовала туристический маршрут «Бузулукский бор». Здесь прошли мастер-классы по изготовлению сувениров и дегустация даров леса – грибов и ягод.

6 декабря на панельной сессии «Основные приемы продвижения туристских проектов на евразийском пространстве» состоится награждение победителей и участников конкурса «Диво Евразии» (16+) (мегамолл «Армада», зал «Муса Джалиль», 13:00), победителей в номинации «Гран-при» объявят на пленарном заседании «Технологические тренды в реальной экономике» (зал «Неплюев», 15:30).