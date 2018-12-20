В Оренбурге проходит череда новогодних мероприятий. 26 декабря откроется главная новогодняя елка Южного округа. Начало в 18.30 в сквере им. Ю.А. Гагарина. 27 декабря откроется главная городская елка. Начало в 19.00 в сквере у Дома Советов. 28 декабря откроется главная новогодняя елка Северного округа.Начало в 19.00 в парке им. 50-летия СССР.

ВСЕ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОРЕНБУРГЕ
(декабрь 2018 – январь 2019)

Дата

 Название мероприятия Место проведения
18.12.18 – 30.12.18

10:00-18:00

(по предварительным заявкам)

 Новогодние утренники

«Школа волшебства»

 Музей истории Оренбурга,

ул. Набережная, 29
19.12.18

11:00

 Новогоднее представление для детей, больных сахарным диабетом, с вручением новогодних подарков «Новогодние чудеса» ООДТДМ им. В.П. Поляничко,

ул. Советская, 41
19.12.18

17:30

 Открытие ёлки «Ёлка нашего двора». Фейерверк ул. Курача, 24
19.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки ул. Салмышская, 11/1
20.12.18

10:00

 Книжная выставка «Книга под елкой. Новый год и Рождество в произведениях русских писателей» Библиотека № 8,

ул. Центральная, 17
20.12.2018

12:00

 Концерт «С Новым Годом!» СОШ № 65,

ул. Карачинская, 50
20.12.18

15:00

 Новогоднее мероприятие «Карнавал друзей» для молодых инвалидов с вручением новогодних подарков ДТДиМ,

ул. Карагандинская, 37 А
20.12.18

17:00

 Открытие новогодней елки ул. Всесоюзная, 4 — 6
20.12.18

17:30

 Открытие новогодней елки ДКиС «Газовик»
20.12.18

17:30

 Новогодняя елка «Новый год в кругу друзей» для детей из многодетных семей с вручением новогодних подарков ДТДиМ,

ул. Карагандинская, 37 А
20.12.18

18.30

 Открытие елки «Году Новому улыбнись!». Фейерверк ул. Беляевская, 49 – 51 А
20.12.18

18:30

 Открытие новогодней елки ул. Котова 97
21.12.18

15:00

 Новогодняя развлекательная программа

«Мир наполнен чудесами»

 ИДЦ «Библиосервис»,

ул. Дружбы, 13
21.12.18

17.00

 Турнир по лазертагу для советов работающей молодежи организаций и предприятий, расположенных на территории Южного округа Оренбургский клуб активного отдыха «Дикий кабан», ТД «Губернский»,

ул. М. Джалиля, 6
21.12.18

17:00

 Выставка работ прикладного искусства «Вот, что мы умеем!» с. Краснохолм,

ДК «Заря»,

ул. Советская, 68
21.12.18

17:00

 Открытие новогодней елки ул. Чернышевского 28
21.12.18

18:00

 Новогодний концерт ДШИ № 2,

ул. Желябова, 27 А
21.12.18

18.30

 Открытие ёлки «Праздник к нам приходит!». Фейерверк ул. Авиационная, 8
21.12.18 — 23.12. 18

11:00

 Традиционный открытый новогодний турнир по волейболу среди команд девушек 2005 г.р. и моложе МБУ СШОР № 4 «Урал»,

ул. 60 лет Октября, 2е
22.12.18

12:00

 Новогодний турнир среди спортсменов

МАУ СШОР дзюдо на призы Деда Мороза

 МАУ СШОР по дзюдо,

ул. Новая,. 17/1
22.12.18

12:00

 Кубок Зауралья по боксу МБУ СШ № 6,

ул. Егорова, 2
22.12.18

14.00

 Окружное новогоднее представление «В гостях у главы Северного округа города Оренбурга» Оренбургская государственная филармония,

ул. Маршала Жукова, 34
22.12.18

16.00

 Открытие новогодней елки Промышленного района. Фейерверк ТРК «Гулливер»,

ул. Новая, 4
22.12.18

17:00

 Открытие новогодней елки п. Ростоши,

территория

СК «Юбилейный»
22.12.18

18:00

 Открытие уличной елки

«Встречаем вместе Новый год!»

 п. Самородово,

СДК «Самородово»,

ул. Культурная, 3
с 22.12.18 Выставка работ учащихся отделения «Изобразительное искусство» на новогоднем празднике в СОШ № 70 п. Самородово,

СОШ № 70,

ул. Школьная,34
22.12.18 — 28.12.18 Конкурс среди образовательных организаций на лучшее оформление к Новому году Образовательные организации
23.12.18

10:00 – 15:00

 Выставка – ярмарка «Новогодняя ярмарка – 2018» ул. Советская,

территория у дома № 31
23.12.18

15:00

 Новогоднее благотворительное представление для многодетных семей и семей социального риска Дзержинского района «Пусть всем будет счастье!». Хоровод вокруг елки «Весело, весело встретим Новый год» ДК «Орбита»,

ул. Заводская, 34
23.12.18

17:00

 Конкурс снежных фигур п. Каргала,

СОШ № 95,

ул. Ленинская, 2 в
с 24.12.18 Новогодние утренники

(совместно с СОШ № 70)

 п. Самородово,

СОШ № 70,

ул. Школьная, 34
24.12.18

12:00

 Новогодний вечер «Новогодняя карусель» Библиотека №15,

ул. Чкалова, 45
24.12.18

15:00

 Предновогодний прием Главы города Оренбурга лучших учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования, их родителей и педагогов Администрация города Оренбурга, большой зал,

ул. Советская, 60
24.12.18

17.00

 Открытие новогодней елки ул. Терешковой, 241
24.12.18

18.30

 Открытие новогодней елки Промышленного района в парке им. Цвиллинга («Сармат»). Фейерверк Парк им. Цвиллинга,

ул. Культурная, 1
24.12.18

18:00

 Новогодний турнир по гиревому спорту ФОЗ «ОГУ»,

просп. Победы, 13
24.12.18

18.00

 Открытие ёлки Ленинского района

«У новогодней ёлки»

 ул. Транспортная, 16/3
24.12.18

18.00

 Открытие новогодней елки ул. Терешковой, 263/4
24.12.18

19:00

 Открытие новогодней елки ул. Липовая,

21/1, 21/3, 21/5
25.12.18

11:00

 «Чудо-мастерство». Мастер-класс поделок из бумаги на зимнюю тему Библиотека № 19,

пр. Гагарина, 35
25.12.18

11:00, 14:00

 Новогодний прием «Карнавал друзей» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с вручением новогодних подарков Оренбургская областная филармония,

ул. Маршала Жукова, 34
25.12.18

12:00

 Открытие городской детской елки Парк «Тополя»
25.12.18 – 29.12.18

12:00; 18:00

 Новогодние представления для школьников п. Нижнесакмарский,

СОШ № 37
25.12.18

12:25

 Новогодний калейдоскоп «Забавы у новогодней елки» Библиотека № 18,

ул. Карагандинская, 58
25.12.18

13:00

 Праздничная новогодняя программа

«Новогодний экран». Клуб «Собеседник»

 с. Краснохолм,

библиотека № 22,

ул. Советская, 3 А
25.12.18

14:00

 Командная игра (обряды и обычаи русского народа) «Святочный календарь» с. Самородово,

библиотека № 20,

ул. Мира, 2
25.12.18

14:00

 «Сюрпризы от Деда Мороза». Сказочный калейдоскоп Библиотека №17,

ул. Полигонная, 11
25.12.18

17:00

 «Новогодние старты» отделения тхэквондо

МБУ СШ № 5 «Орбита»

 МОАУ «НОШ № 75»,

ул. С. Лазо, 7
25.12.18

17:30

 Открытие новогодней елки ул. Липовая, 5/2
25.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки с. Городище,

площадь
25.12.18

18.30

 Открытие новогодней елки Дзержинского района в парке им. Гуськова (ПО «Стрела»), Фейерверк Парк им. Гуськова
25.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки мкр. 70 лет ВЛКСМ, 8
25.12.18

18:30

 Новогодний концерт ДМШ № 5,

ул. Туркестанская, 57/1
25.12.18

19:00

 Концерт «Новогодние подарки зрителям» с. Краснохолм,

ДК «Заря»

ул. Советская, 68
25.12.18

19.00

 Открытие ёлки Центрального района «Сказка в каждый дом» пер. Ярославский,

1б, 1г
25.12.18

19.00

 Открытие ёлки «Елка новогодняя зовет на праздник нас…». Фейерверк ЦРТДиЮ

ул. Центральная, 13
25.12.18

19.00

 Открытие новогодней елки ул. Ноябрьская,

47, 47/1, 47/2
25.12.18

19:00

 Открытие новогодней елки ул. Просторная, 21, 21/1
с 26.12.18

по 28.12.18

 Новогодние представления для школьников п. Нижнесакмарский,

ул. Молодежная, 17
26.12.18

10:00

 Новогодний утренник для 1-ых классов ДК «Радуга», актовый зал,

п. им. Куйбышева

ул. Центральная,42
26.12.18

10:00

 Первенство МБУ СШ № 6 по дзюдо среди спортсменов 2008-2009 гг.р. МБУ СШ № 6,

ул. Егорова, 2
26.12.18 — 28.12.18

11:00

 Традиционный открытый новогодний турнир по волейболу среди команд юношей 2005-2006 гг.р. и 2007 – 2008 гг.р. МБУ СШ № 7,

просп. Парковый, 6а
26.12.18

11:00

 Детский новогодний утренник

«Три поросёнка»

 п. Самородово,

СДК Самородово,

ул. Культурная, 3
26.12.18

12:00

 Праздничная программа «Новогодний вернисаж» Библиотека № 12,

ул. Беляевская, 55
26.12.18

13:00

 Вечер отдыха «Волшебный Новый год» ЦГБ им. Н.А. Некрасова,

ул. Мира 2/2
26.12.18

15:00

 Первенство МАУ СШОР по боксу, посвященное встрече Нового года МАУ СШОР по боксу,

ул. Красная площадь, 3/5
26.12.18

17:00

 Театрализованное представление для детей «Чудеса под Новый год» МБУ «ДК «Молодежный»

Пр. Дзержинского, 10
26.12.18

18:00

 Праздничный новогодний концерт ДШИ № 9,

ул. Центральная, 16/2
26.12.18

18.30

 Открытие главной новогодней елки Промышленного района. Фейерверк Площадь перед зданием администрации Промышленного района

пр. Бр. Коростелевых, 141
26.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки ул. Салмышская, 20
26.12.18

18.00

 Открытие новогодней елки пр-д Кривцова, 1/2
26.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки пос. Кушкуль,

ул. Тепличная, 4\1
26.12.18

18:30

 Открытие новогодней елки ул. Родимцева, 10/1
26.12.18

18:30

 Открытие главной окружной ёлки. Фейерверк сквер им. Гагарина
26.12.18

19:00

 Открытие главной елки «Праздник к нам спешит» п. Бердянка,

ул. Школьная, 14
27.12.18

10:00

 Новогодний утренник для 2-ых классов ДК «Радуга», актовый зал

п. им. Куйбышева

ул. Центральная,42
27.12.18

10:00

 Новогодний турнир по спортивной борьбе МОБУ «СОШ № 3»,

просп. Гагарина, 45
27.12.18

17:00

 Концерт «Мир сказочных чудес» ДМШ № 3,

ул. Караван-Сарайская, 9
27.12.18

17:00

 Открытие новогодней елки ул. Братская, 1
27.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки «Новогодние приключения» п. Каргала,

ул. Советская, 12
27.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки «Новогодние приключения» ТСЖ «Искра»,

ул. Родимцева, 2
27.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки ул. Родимцева, 2
27.12.18

18:00

 Праздничная акция «Снеговики» ул. Советская, территория у дома № 31
27.12.18

19:00

 Открытие главной городской елки.

Фейерверк

 Сквер у Дома Советов
27.12.18

19.00

 Открытие ёлки перед зданием администрации Южного округа ул. Чкалова, 32 а
28.12.18

10:00

 Новогодний утренник для детей дошкольного возраста

«Как Дед Мороз посох потерял»

 п. Каргала,

СОШ № 95,

ул. Ленинская, 2 в
28.12.18

12:00

 Новогодний утренник для неорганизованных детей с. Краснохолм,

ДК «Заря»,

ул. Советская, 68
28.12.18

12:00

 Утренник для учеников 5-6 классов ДК «Радуга», актовый зал,

п. им. Куйбышева,

ул. Центральная,42
28.12.18

13:00

 Вечер отдыха

«Новый год уж на пороге»

 Библиотека № 3,

пр. Победы, 3
28.12.18

13:00

 Новогодний утренник для детей школьников (1-4 кл.)

«Как Дед Мороз посох потерял»

 п. Каргала,

СОШ № 95

ул. Ленинская, 2 в
28.12.18

14:00

 Новогодний праздник

«Зимней праздничной порой»

 п. Берды,

библиотека №1,

ул. Державина, 23
28.12.18

15:00

 Новогодний утренник для детей школьников (5-8 кл.) п. Каргала,

СОШ № 95

ул. Ленинская, 2в
28.12.18

15:30

 «Новогодний переполох» — новогодняя театрализованная программа Спортивно-эстетический центр «Созвездие»,

ул. Чичерина, 43
28.12.18

16:00

 Новогодний мюзикл учащихся хореографического отделения ДШИ № 6,

ул. Конституции СССР, 23
28.12.18

17:00

 Вечер для старшеклассников «Новогодняя фантазия» п. Каргала,

СОШ № 95,

ул. Ленинская, 2 в
28.12.18

18:00

 Новогодний вечер для работников ООО «Газпром добыча Оренбург» ДКиС «Газовик»
28.12.18

18:00

 Новогоднее представление «Чудеса вокруг елки» с. Пруды

ул. Центральная, 16

центральная площадь
28.12.18

18:00

 Открытие сельской елки с. Краснохолм,

центральная площадь
28.12.18

18:00

 Открытие новогодней елки «Новогоднее приключения» Стадион «Нефтяник»,

ул. Заводская, 34
28.12.18

18.00

 Открытие новогодней елки ул. Народная 14
28.12.18

19:00

 Открытие главной новогодней елки Северного округа. Фейерверк Парк им.50-летия СССР, ул. Брестская, 1
28.12.18

19.00

 Открытие главной ёлки п. Нижнесакмарский,

главная площадь села
28.12.18

19.00

 Открытие главной ёлки, новогоднее представление с. Городище,

главная площадь села,

танцевальный зал ДК,

ул. Больничная, 2
28.12.18 — 10.01.19 Выставка работ учащихся художественного отделения «Зимушка-зима» ДШИ № 6,

ул. Конституции СССР, 23
29.12.18

11:00

 «Мы спешим за чудесами» — танцевально — ритмические миниатюры ул. Юных Ленинцев, 10/1
29.12.18

11:00

 «В снежном царстве, морозном государстве» — игровая программа для младшего школьного возраста пр. Гагарина, 42/3
29.12.18

12:00

 «Новый год в Технограде» — игровая программа пер. Дорожный, 2-а,
29.12.18

15.00

 Новогодний утренник для детей из семей социального риска. Мюзикл «Новогоднее приключение. Перезагрузка» ДКиС «Газовик»
29.12.18

18:00-18:30

 Интерактивная площадка «Дед Мороз встречает гостей» ДК «Радуга», актовый зал,

п. им. Куйбышева,

ул. Центральная, 42
29.12.18

18:30

 Концертная программа

«За новогодней мечтой»

 ДК «Радуга»,

зрительный зал,

п. им. Куйбышева,

ул. Центральная, 42
29.12.18

20:00

 Открытие главной елки

п. им. Куйбышева

 ДК «Радуга»,

площадь перед ДК

п. им. Куйбышева

ул. Центральная, 42
30.12.18

11:00

 Новогодний праздник «Новый год!» Библиотека № 4,

ул. Ноябрьская, 58/1
30.12.18

12:00

 Новогоднее представление для дошкольников с. Городище,

танцевальный зал ДК,

ул. Больничная, 2
30.12.18

15:00

 Праздничная, игровая программа у ёлки для детей «Весело, весело встретим Новый год!» с. Пруды, площадь,

ул. Центральная, 16
30.12.18

19:00

 Новогодний спектакль «Золушка» с. Краснохолм,

ДК «Заря»,

ул. Советская, 68
30.12.18

20:00

 Новогодняя праздничная программа

«С Новым годом, друзья!»

 п. Бердянка,

зрительный зал ДК

ул. Школьная, 14
31.12.18

22.00

 Новогодний карнавал с. Городище,

ул. Больничная, 2
02.01.19

14:00

 Новогодний благотворительный утренник для многодетных семей и семей социального риска Дзержинского района «Чудеса под Новый год» (представление на сцене, игровая программа вокруг елки) ДК «Молодежный»,

пр. Дзержинского, 10
02.01.19 – 07.01.19 Детские новогодние утренники ДКиС «Газовик»
03.01.19

12:00

 Новогодний благотворительный утренник «Чудесное перо Жар-птицы» для многодетных семей и семей социального риска Промышленного района (представление на сцене, игровая программа вокруг елки) ЦДТ Промышленного района,

ул. Магнитогорская, 80
03.01.19

12:00

 «Новогоднее путешествие в Техноград» — игровая программа ул. Ногина,46/Рылеева ,1
03.01.19

12:00

 «Белая ладья» — шахматно-шашечный турнир пер. Дорожный, 2-А
03.01.19

15:00

 Мастер- класс «Чудеса своими руками» Детский центр «Калейдоскоп»,

ул. Промышленная,12
03.01.19

16:00

 «Маска, я тебя знаю» — бал- маскарад для детей 10 лет и старше п. Самородово,

СДК «Самородово»,

ул. Культурная, 3
04.01.19

11:00

 «Новогодние приключения» — игровая театрализованная программа Центр интеллектуального и творческого развития «Новое поколение»,

ул. Чкалова, 22 б
04.01.19

11:00

 «На планете Новый год» — игровая программа для младшего школьного возраста пр. Гагарина, 42/3
04.01.19

12:00

 Новогодний турнир МБУ СШ № 8 по хоккею с мячом среди юношей 2006-2008 гг.р. МОАУ «СОШ № 16»,

ул. Минская, 1
04.01.19

12:00

 Городской турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, под девизом «Скажем преступности НЕТ» МБУ СШОР № 4 «Урал»,

ул. 60 лет Октября, 2е
04.01.19

12:00

 «Свет Рождественской звезды» — музыкально-тематическое мероприятие ЦВР «Подросток»,

ул. Курочкина, 2
04.01.19

12:00

 «Волшебные сады» — мастер-класс по нетрадиционной технике акварельной живописи МОАУ «Гимназия № 7»,

ул. Терешковой, 8
04.01.19

12:00

 «Сказка о потерянном мешке, или Поросячья чехарда» — новогодний утренник для детей младшего и среднего школьного возраста ул. Центральная, 13
04.01.19

12:00

 «Юный знаток» — интеллектуальный турнир по настольным играм МБУДО СЮТ,

ул. Брестская, 3
04.01.19 – 05.01.19

12:00

 Новогодний городской турнир по гандболу МОБУ «СОШ № 78»,

ул. Новая, 31/3
04.01.19

12:00

 «Хочу все знать» — конкурс знатоков родного края в рамках Всероссийского движения программы «Отечество» ул. Яицкая, 61
04.01.19

14:00

 «Новогодний серпантин» — игровая программа Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя»,

ул. Тимирязева, 2
04.01.19

15:00

 Театрализованное ледовое шоу п. Ростоши,

Ледовый дворец
04.01.19

16:00

 «Хоккей с мячом на снегу» — спортивные соревнования среди дворовых команд Корт

(пер. Дальний, 39),

ул. Ноябрьская, 58

(д/клуб «Надежда»)
05.01.19

10:00

 Финал баскетбольных соревнований между командами ЮВПШ СК «Маяк»,

ул. Инструментальная, 5
05.01.19

10:00

 Рождественский турнир по мини-футболу СК «Маяк»,

ул. Инструментальная, 5
05.01.19 — 08.01.19

10:00

 Фестиваль по шахматам среди детей «Русская зима» МБУ СШ № 2 «Прогресс»,

ул. Краснознаменная, 34
05.01.19

11:00

 «Навстречу к Рождеству» — театральная площадка ул. Юных Ленинцев, 10/1
05.01.19

12:00

 «Чудесный мир Самоделкина» — мастер-класс по изготовлению поделок в техниках паперкрафт, пирография ул. Ногина, 46/Рылеева ,1
05.01.19

12:00

 «А ну-ка, парни» — конкурсная программа МОБУ «ООШ

с. Краснохолм»,

ул. России, 82
05.01.19

12:00

 Мастер-класс «3D — живопись» МОАУ «Гимназия № 7»,

ул. Терешковой, 8
05.01.19

14:00

 «Отважная пешка» — открытый шахматный турнир МБУДО МЦДОД»,

пр. Светлый, 10
05.01.19

14:00

 «Рождественский вертеп» — межклубное театральное представление д/к «МЖК»,

70 лет ВЛКСМ,12
05.01.19

15:00

 «Рождественские гонки» — соревнование по трассовому моделизму МБУДО СЮТ,

ул. Брестская, 3
06.01.19

12:00

 «Зимний мяч!» — турнир по мини-футболу МОАУ «СОШ № 16»,

ул. Минская, 1
06.01.19

13:00

 «Как – то раз на Рождество!» — тематическая развлекательная программа для детей младшего и среднего школьного возраста детский клуб «Пионер»,

пр. Гагарина, 25
08.01.19

10:00

 Традиционный турнир по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. памяти детского тренера

А.Р. Колосова

 СК «Маяк»,

ул. Инструментальная, 5
08.01.19

11:00

 «Хочу все знать» — интеллектуальная игра пр. Гагарина, 42/3
08.01.19

11:00

 «Музыка вокруг нас» — концертная программа ул. Юных Ленинцев, 10/1
08.01.19

12:00

 «Снежная королева» — театрализованная игровая программа для жителей микрорайона МБУДО «ЦДТ «Факел»,

пр. Дзержинского, 24/1 (двор)
08.01.19

12:00

 «Зимние узоры» — музыкальный концерт МОАУ «Гимназия №3»,

ул. Ноябрьская,41
08.01.19

12:00

 Рождественский утренник ДКиС «Газовик»
08.01.19

13:00

 «Город мастеров» — квест-игра (техническая викторина) ул. Ногина, 46\ Рылеева, 1
08.01.19

14:00

 Фольклорный праздник «Рождественские посиделки» (среди клубов по месту жительства) д/клуб «Росинка»,

пр. Бр. Коростелёвых,46 А
08.01.19

14:00

 Мастер-класс «Зимний пейзаж» д/к «Искорка»,

Юн. Ленинцев,15
08.01.19

14:00

 «Споемте, друзья!» — мастер – класс по вокалу МБУДО МЦДОД»,

пр. Светлый, 10
08.01.19

15:00

 Танцевальная программа «Рождественское party» МБУДО «ДТДиМ»,

ул. Карагандинская, 37 А
08.01.19

15:00

 «Дед Мороз в гостях у Санта Клауса» — развлекательно-игровая программа Центр творчества и спорта «Лора Плюс»,

ул. Ноябрьская, 43/3
08.01.19

16:00

 «Лидерская елка» — праздничная программа ЦДМД «Радуга»,

ул. Карагандинская, 37 А
09.01.19

11:00

 «Тропа загадок» — экологический квест для младшего школьного возраста пр. Гагарина, 42/3
09.01.19

12:00

 «Рождественская сказка про ангелов» — спектакль театральной студии «Светоч» для обучающихся, родителей и жителей микрорайона ул. Центральная, 13
09.01.19

12:00

 Городские соревнования «Туристская мозаика» Соревнования по туристическим навыкам ул. Яицкая, 61
09.01.19

12:00

 «Юный олимпиец» — спортивные соревнования МБУДО МЦДОД»,

пр. Светлый , 10
09.01.19

14:00

 «Зимний разгуляй» — межклубное спортивное состязание д/к «Факел»,

пр. Дзержинского, 32/2
09.01.19

14:00

 Мастер – класс по изобразительному творчеству «Морозные узоры» МБУДО «МЦДОД»,

пр. Светлый , 10
09.01.19

16:00

 «В здоровом теле — здоровый дух» — эстафета по пожарно-прикладному спорту пер. Дорожный, 2 А
09.01.19

17:00

 «Времена чудес» — рождественские вечера ул. Юных Ленинцев, 10/1
11.01.19

19:00

 Рождественский концерт ДК «Россия»,

пр. Победы, 138
12.01.19

11:30

 Открытые чемпионат и первенство города по лыжным гонкам на призы Администрации города Оренбурга Экопарк

«Качкарский Мар»

 

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