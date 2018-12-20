В Оренбурге проходит череда новогодних мероприятий. 26 декабря откроется главная новогодняя елка Южного округа. Начало в 18.30 в сквере им. Ю.А. Гагарина. 27 декабря откроется главная городская елка. Начало в 19.00 в сквере у Дома Советов. 28 декабря откроется главная новогодняя елка Северного округа.Начало в 19.00 в парке им. 50-летия СССР.
ВСЕ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОРЕНБУРГЕ
(декабрь 2018 – январь 2019)
|
Дата
|Название мероприятия
|Место проведения
|18.12.18 – 30.12.18
10:00-18:00
(по предварительным заявкам)
|Новогодние утренники
«Школа волшебства»
|Музей истории Оренбурга,
ул. Набережная, 29
|19.12.18
11:00
|Новогоднее представление для детей, больных сахарным диабетом, с вручением новогодних подарков «Новогодние чудеса»
|ООДТДМ им. В.П. Поляничко,
ул. Советская, 41
|19.12.18
17:30
|Открытие ёлки «Ёлка нашего двора». Фейерверк
|ул. Курача, 24
|19.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Салмышская, 11/1
|20.12.18
10:00
|Книжная выставка «Книга под елкой. Новый год и Рождество в произведениях русских писателей»
|Библиотека № 8,
ул. Центральная, 17
|20.12.2018
12:00
|Концерт «С Новым Годом!»
|СОШ № 65,
ул. Карачинская, 50
|20.12.18
15:00
|Новогоднее мероприятие «Карнавал друзей» для молодых инвалидов с вручением новогодних подарков
|ДТДиМ,
ул. Карагандинская, 37 А
|20.12.18
17:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Всесоюзная, 4 — 6
|20.12.18
17:30
|Открытие новогодней елки
|ДКиС «Газовик»
|20.12.18
17:30
|Новогодняя елка «Новый год в кругу друзей» для детей из многодетных семей с вручением новогодних подарков
|ДТДиМ,
ул. Карагандинская, 37 А
|20.12.18
18.30
|Открытие елки «Году Новому улыбнись!». Фейерверк
|ул. Беляевская, 49 – 51 А
|20.12.18
18:30
|Открытие новогодней елки
|ул. Котова 97
|21.12.18
15:00
|Новогодняя развлекательная программа
«Мир наполнен чудесами»
|ИДЦ «Библиосервис»,
ул. Дружбы, 13
|21.12.18
17.00
|Турнир по лазертагу для советов работающей молодежи организаций и предприятий, расположенных на территории Южного округа
|Оренбургский клуб активного отдыха «Дикий кабан», ТД «Губернский»,
ул. М. Джалиля, 6
|21.12.18
17:00
|Выставка работ прикладного искусства «Вот, что мы умеем!»
|с. Краснохолм,
ДК «Заря»,
ул. Советская, 68
|21.12.18
17:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Чернышевского 28
|21.12.18
18:00
|Новогодний концерт
|ДШИ № 2,
ул. Желябова, 27 А
|21.12.18
18.30
|Открытие ёлки «Праздник к нам приходит!». Фейерверк
|ул. Авиационная, 8
|21.12.18 — 23.12. 18
11:00
|Традиционный открытый новогодний турнир по волейболу среди команд девушек 2005 г.р. и моложе
|МБУ СШОР № 4 «Урал»,
ул. 60 лет Октября, 2е
|22.12.18
12:00
|Новогодний турнир среди спортсменов
МАУ СШОР дзюдо на призы Деда Мороза
|МАУ СШОР по дзюдо,
ул. Новая,. 17/1
|22.12.18
12:00
|Кубок Зауралья по боксу
|МБУ СШ № 6,
ул. Егорова, 2
|22.12.18
14.00
|Окружное новогоднее представление «В гостях у главы Северного округа города Оренбурга»
|Оренбургская государственная филармония,
ул. Маршала Жукова, 34
|22.12.18
16.00
|Открытие новогодней елки Промышленного района. Фейерверк
|ТРК «Гулливер»,
ул. Новая, 4
|22.12.18
17:00
|Открытие новогодней елки
|п. Ростоши,
территория
СК «Юбилейный»
|22.12.18
18:00
|Открытие уличной елки
«Встречаем вместе Новый год!»
|п. Самородово,
СДК «Самородово»,
ул. Культурная, 3
|с 22.12.18
|Выставка работ учащихся отделения «Изобразительное искусство» на новогоднем празднике в СОШ № 70
|п. Самородово,
СОШ № 70,
ул. Школьная,34
|22.12.18 — 28.12.18
|Конкурс среди образовательных организаций на лучшее оформление к Новому году
|Образовательные организации
|23.12.18
10:00 – 15:00
|Выставка – ярмарка «Новогодняя ярмарка – 2018»
|ул. Советская,
территория у дома № 31
|23.12.18
15:00
|Новогоднее благотворительное представление для многодетных семей и семей социального риска Дзержинского района «Пусть всем будет счастье!». Хоровод вокруг елки «Весело, весело встретим Новый год»
|ДК «Орбита»,
ул. Заводская, 34
|23.12.18
17:00
|Конкурс снежных фигур
|п. Каргала,
СОШ № 95,
ул. Ленинская, 2 в
|с 24.12.18
|Новогодние утренники
(совместно с СОШ № 70)
|п. Самородово,
СОШ № 70,
ул. Школьная, 34
|24.12.18
12:00
|Новогодний вечер «Новогодняя карусель»
|Библиотека №15,
ул. Чкалова, 45
|24.12.18
15:00
|Предновогодний прием Главы города Оренбурга лучших учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования, их родителей и педагогов
|Администрация города Оренбурга, большой зал,
ул. Советская, 60
|24.12.18
17.00
|Открытие новогодней елки
|ул. Терешковой, 241
|24.12.18
18.30
|Открытие новогодней елки Промышленного района в парке им. Цвиллинга («Сармат»). Фейерверк
|Парк им. Цвиллинга,
ул. Культурная, 1
|24.12.18
18:00
|Новогодний турнир по гиревому спорту
|ФОЗ «ОГУ»,
просп. Победы, 13
|24.12.18
18.00
|Открытие ёлки Ленинского района
«У новогодней ёлки»
|ул. Транспортная, 16/3
|24.12.18
18.00
|Открытие новогодней елки
|ул. Терешковой, 263/4
|24.12.18
19:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Липовая,
21/1, 21/3, 21/5
|25.12.18
11:00
|«Чудо-мастерство». Мастер-класс поделок из бумаги на зимнюю тему
|Библиотека № 19,
пр. Гагарина, 35
|25.12.18
11:00, 14:00
|Новогодний прием «Карнавал друзей» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с вручением новогодних подарков
|Оренбургская областная филармония,
ул. Маршала Жукова, 34
|25.12.18
12:00
|Открытие городской детской елки
|Парк «Тополя»
|25.12.18 – 29.12.18
12:00; 18:00
|Новогодние представления для школьников
|п. Нижнесакмарский,
СОШ № 37
|25.12.18
12:25
|Новогодний калейдоскоп «Забавы у новогодней елки»
|Библиотека № 18,
ул. Карагандинская, 58
|25.12.18
13:00
|Праздничная новогодняя программа
«Новогодний экран». Клуб «Собеседник»
|с. Краснохолм,
библиотека № 22,
ул. Советская, 3 А
|25.12.18
14:00
|Командная игра (обряды и обычаи русского народа) «Святочный календарь»
|с. Самородово,
библиотека № 20,
ул. Мира, 2
|25.12.18
14:00
|«Сюрпризы от Деда Мороза». Сказочный калейдоскоп
|Библиотека №17,
ул. Полигонная, 11
|25.12.18
17:00
|«Новогодние старты» отделения тхэквондо
МБУ СШ № 5 «Орбита»
|МОАУ «НОШ № 75»,
ул. С. Лазо, 7
|25.12.18
17:30
|Открытие новогодней елки
|ул. Липовая, 5/2
|25.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки
|с. Городище,
площадь
|25.12.18
18.30
|Открытие новогодней елки Дзержинского района в парке им. Гуськова (ПО «Стрела»), Фейерверк
|Парк им. Гуськова
|25.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки
|мкр. 70 лет ВЛКСМ, 8
|25.12.18
18:30
|Новогодний концерт
|ДМШ № 5,
ул. Туркестанская, 57/1
|25.12.18
19:00
|Концерт «Новогодние подарки зрителям»
|с. Краснохолм,
ДК «Заря»
ул. Советская, 68
|25.12.18
19.00
|Открытие ёлки Центрального района «Сказка в каждый дом»
|пер. Ярославский,
1б, 1г
|25.12.18
19.00
|Открытие ёлки «Елка новогодняя зовет на праздник нас…». Фейерверк
|ЦРТДиЮ
ул. Центральная, 13
|25.12.18
19.00
|Открытие новогодней елки
|ул. Ноябрьская,
47, 47/1, 47/2
|25.12.18
19:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Просторная, 21, 21/1
|с 26.12.18
по 28.12.18
|Новогодние представления для школьников
|п. Нижнесакмарский,
ул. Молодежная, 17
|26.12.18
10:00
|Новогодний утренник для 1-ых классов
|ДК «Радуга», актовый зал,
п. им. Куйбышева
ул. Центральная,42
|26.12.18
10:00
|Первенство МБУ СШ № 6 по дзюдо среди спортсменов 2008-2009 гг.р.
|МБУ СШ № 6,
ул. Егорова, 2
|26.12.18 — 28.12.18
11:00
|Традиционный открытый новогодний турнир по волейболу среди команд юношей 2005-2006 гг.р. и 2007 – 2008 гг.р.
|МБУ СШ № 7,
просп. Парковый, 6а
|26.12.18
11:00
|Детский новогодний утренник
«Три поросёнка»
|п. Самородово,
СДК Самородово,
ул. Культурная, 3
|26.12.18
12:00
|Праздничная программа «Новогодний вернисаж»
|Библиотека № 12,
ул. Беляевская, 55
|26.12.18
13:00
|Вечер отдыха «Волшебный Новый год»
|ЦГБ им. Н.А. Некрасова,
ул. Мира 2/2
|26.12.18
15:00
|Первенство МАУ СШОР по боксу, посвященное встрече Нового года
|МАУ СШОР по боксу,
ул. Красная площадь, 3/5
|26.12.18
17:00
|Театрализованное представление для детей «Чудеса под Новый год»
|МБУ «ДК «Молодежный»
Пр. Дзержинского, 10
|26.12.18
18:00
|Праздничный новогодний концерт
|ДШИ № 9,
ул. Центральная, 16/2
|26.12.18
18.30
|Открытие главной новогодней елки Промышленного района. Фейерверк
|Площадь перед зданием администрации Промышленного района
пр. Бр. Коростелевых, 141
|26.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Салмышская, 20
|26.12.18
18.00
|Открытие новогодней елки
|пр-д Кривцова, 1/2
|26.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки
|пос. Кушкуль,
ул. Тепличная, 4\1
|26.12.18
18:30
|Открытие новогодней елки
|ул. Родимцева, 10/1
|26.12.18
18:30
|Открытие главной окружной ёлки. Фейерверк
|сквер им. Гагарина
|26.12.18
19:00
|Открытие главной елки «Праздник к нам спешит»
|п. Бердянка,
ул. Школьная, 14
|27.12.18
10:00
|Новогодний утренник для 2-ых классов
|ДК «Радуга», актовый зал
п. им. Куйбышева
ул. Центральная,42
|27.12.18
10:00
|Новогодний турнир по спортивной борьбе
|МОБУ «СОШ № 3»,
просп. Гагарина, 45
|27.12.18
17:00
|Концерт «Мир сказочных чудес»
|ДМШ № 3,
ул. Караван-Сарайская, 9
|27.12.18
17:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Братская, 1
|27.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки «Новогодние приключения»
|п. Каргала,
ул. Советская, 12
|27.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки «Новогодние приключения»
|ТСЖ «Искра»,
ул. Родимцева, 2
|27.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки
|ул. Родимцева, 2
|27.12.18
18:00
|Праздничная акция «Снеговики»
|ул. Советская, территория у дома № 31
|27.12.18
19:00
|Открытие главной городской елки.
Фейерверк
|Сквер у Дома Советов
|27.12.18
19.00
|Открытие ёлки перед зданием администрации Южного округа
|ул. Чкалова, 32 а
|28.12.18
10:00
|Новогодний утренник для детей дошкольного возраста
«Как Дед Мороз посох потерял»
|п. Каргала,
СОШ № 95,
ул. Ленинская, 2 в
|28.12.18
12:00
|Новогодний утренник для неорганизованных детей
|с. Краснохолм,
ДК «Заря»,
ул. Советская, 68
|28.12.18
12:00
|Утренник для учеников 5-6 классов
|ДК «Радуга», актовый зал,
п. им. Куйбышева,
ул. Центральная,42
|28.12.18
13:00
|Вечер отдыха
«Новый год уж на пороге»
|Библиотека № 3,
пр. Победы, 3
|28.12.18
13:00
|Новогодний утренник для детей школьников (1-4 кл.)
«Как Дед Мороз посох потерял»
|п. Каргала,
СОШ № 95
ул. Ленинская, 2 в
|28.12.18
14:00
|Новогодний праздник
«Зимней праздничной порой»
|п. Берды,
библиотека №1,
ул. Державина, 23
|28.12.18
15:00
|Новогодний утренник для детей школьников (5-8 кл.)
|п. Каргала,
СОШ № 95
ул. Ленинская, 2в
|28.12.18
15:30
|«Новогодний переполох» — новогодняя театрализованная программа
|Спортивно-эстетический центр «Созвездие»,
ул. Чичерина, 43
|28.12.18
16:00
|Новогодний мюзикл учащихся хореографического отделения
|ДШИ № 6,
ул. Конституции СССР, 23
|28.12.18
17:00
|Вечер для старшеклассников «Новогодняя фантазия»
|п. Каргала,
СОШ № 95,
ул. Ленинская, 2 в
|28.12.18
18:00
|Новогодний вечер для работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
|ДКиС «Газовик»
|28.12.18
18:00
|Новогоднее представление «Чудеса вокруг елки»
|с. Пруды
ул. Центральная, 16
центральная площадь
|28.12.18
18:00
|Открытие сельской елки
|с. Краснохолм,
центральная площадь
|28.12.18
18:00
|Открытие новогодней елки «Новогоднее приключения»
|Стадион «Нефтяник»,
ул. Заводская, 34
|28.12.18
18.00
|Открытие новогодней елки
|ул. Народная 14
|28.12.18
19:00
|Открытие главной новогодней елки Северного округа. Фейерверк
|Парк им.50-летия СССР, ул. Брестская, 1
|28.12.18
19.00
|Открытие главной ёлки
|п. Нижнесакмарский,
главная площадь села
|28.12.18
19.00
|Открытие главной ёлки, новогоднее представление
|с. Городище,
главная площадь села,
танцевальный зал ДК,
ул. Больничная, 2
|28.12.18 — 10.01.19
|Выставка работ учащихся художественного отделения «Зимушка-зима»
|ДШИ № 6,
ул. Конституции СССР, 23
|29.12.18
11:00
|«Мы спешим за чудесами» — танцевально — ритмические миниатюры
|ул. Юных Ленинцев, 10/1
|29.12.18
11:00
|«В снежном царстве, морозном государстве» — игровая программа для младшего школьного возраста
|пр. Гагарина, 42/3
|29.12.18
12:00
|«Новый год в Технограде» — игровая программа
|пер. Дорожный, 2-а,
|29.12.18
15.00
|Новогодний утренник для детей из семей социального риска. Мюзикл «Новогоднее приключение. Перезагрузка»
|ДКиС «Газовик»
|29.12.18
18:00-18:30
|Интерактивная площадка «Дед Мороз встречает гостей»
|ДК «Радуга», актовый зал,
п. им. Куйбышева,
ул. Центральная, 42
|29.12.18
18:30
|Концертная программа
«За новогодней мечтой»
|ДК «Радуга»,
зрительный зал,
п. им. Куйбышева,
ул. Центральная, 42
|29.12.18
20:00
|Открытие главной елки
п. им. Куйбышева
|ДК «Радуга»,
площадь перед ДК
п. им. Куйбышева
ул. Центральная, 42
|30.12.18
11:00
|Новогодний праздник «Новый год!»
|Библиотека № 4,
ул. Ноябрьская, 58/1
|30.12.18
12:00
|Новогоднее представление для дошкольников
|с. Городище,
танцевальный зал ДК,
ул. Больничная, 2
|30.12.18
15:00
|Праздничная, игровая программа у ёлки для детей «Весело, весело встретим Новый год!»
|с. Пруды, площадь,
ул. Центральная, 16
|30.12.18
19:00
|Новогодний спектакль «Золушка»
|с. Краснохолм,
ДК «Заря»,
ул. Советская, 68
|30.12.18
20:00
|Новогодняя праздничная программа
«С Новым годом, друзья!»
|п. Бердянка,
зрительный зал ДК
ул. Школьная, 14
|31.12.18
22.00
|Новогодний карнавал
|с. Городище,
ул. Больничная, 2
|02.01.19
14:00
|Новогодний благотворительный утренник для многодетных семей и семей социального риска Дзержинского района «Чудеса под Новый год» (представление на сцене, игровая программа вокруг елки)
|ДК «Молодежный»,
пр. Дзержинского, 10
|02.01.19 – 07.01.19
|Детские новогодние утренники
|ДКиС «Газовик»
|03.01.19
12:00
|Новогодний благотворительный утренник «Чудесное перо Жар-птицы» для многодетных семей и семей социального риска Промышленного района (представление на сцене, игровая программа вокруг елки)
|ЦДТ Промышленного района,
ул. Магнитогорская, 80
|03.01.19
12:00
|«Новогоднее путешествие в Техноград» — игровая программа
|ул. Ногина,46/Рылеева ,1
|03.01.19
12:00
|«Белая ладья» — шахматно-шашечный турнир
|пер. Дорожный, 2-А
|03.01.19
15:00
|Мастер- класс «Чудеса своими руками»
|Детский центр «Калейдоскоп»,
ул. Промышленная,12
|03.01.19
16:00
|«Маска, я тебя знаю» — бал- маскарад для детей 10 лет и старше
|п. Самородово,
СДК «Самородово»,
ул. Культурная, 3
|04.01.19
11:00
|«Новогодние приключения» — игровая театрализованная программа
|Центр интеллектуального и творческого развития «Новое поколение»,
ул. Чкалова, 22 б
|04.01.19
11:00
|«На планете Новый год» — игровая программа для младшего школьного возраста
|пр. Гагарина, 42/3
|04.01.19
12:00
|Новогодний турнир МБУ СШ № 8 по хоккею с мячом среди юношей 2006-2008 гг.р.
|МОАУ «СОШ № 16»,
ул. Минская, 1
|04.01.19
12:00
|Городской турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, под девизом «Скажем преступности НЕТ»
|МБУ СШОР № 4 «Урал»,
ул. 60 лет Октября, 2е
|04.01.19
12:00
|«Свет Рождественской звезды» — музыкально-тематическое мероприятие
|ЦВР «Подросток»,
ул. Курочкина, 2
|04.01.19
12:00
|«Волшебные сады» — мастер-класс по нетрадиционной технике акварельной живописи
|МОАУ «Гимназия № 7»,
ул. Терешковой, 8
|04.01.19
12:00
|«Сказка о потерянном мешке, или Поросячья чехарда» — новогодний утренник для детей младшего и среднего школьного возраста
|ул. Центральная, 13
|04.01.19
12:00
|«Юный знаток» — интеллектуальный турнир по настольным играм
|МБУДО СЮТ,
ул. Брестская, 3
|04.01.19 – 05.01.19
12:00
|Новогодний городской турнир по гандболу
|МОБУ «СОШ № 78»,
ул. Новая, 31/3
|04.01.19
12:00
|«Хочу все знать» — конкурс знатоков родного края в рамках Всероссийского движения программы «Отечество»
|ул. Яицкая, 61
|04.01.19
14:00
|«Новогодний серпантин» — игровая программа
|Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя»,
ул. Тимирязева, 2
|04.01.19
15:00
|Театрализованное ледовое шоу
|п. Ростоши,
Ледовый дворец
|04.01.19
16:00
|«Хоккей с мячом на снегу» — спортивные соревнования среди дворовых команд
|Корт
(пер. Дальний, 39),
ул. Ноябрьская, 58
(д/клуб «Надежда»)
|05.01.19
10:00
|Финал баскетбольных соревнований между командами ЮВПШ
|СК «Маяк»,
ул. Инструментальная, 5
|05.01.19
10:00
|Рождественский турнир по мини-футболу
|СК «Маяк»,
ул. Инструментальная, 5
|05.01.19 — 08.01.19
10:00
|Фестиваль по шахматам среди детей «Русская зима»
|МБУ СШ № 2 «Прогресс»,
ул. Краснознаменная, 34
|05.01.19
11:00
|«Навстречу к Рождеству» — театральная площадка
|ул. Юных Ленинцев, 10/1
|05.01.19
12:00
|«Чудесный мир Самоделкина» — мастер-класс по изготовлению поделок в техниках паперкрафт, пирография
|ул. Ногина, 46/Рылеева ,1
|05.01.19
12:00
|«А ну-ка, парни» — конкурсная программа
|МОБУ «ООШ
с. Краснохолм»,
ул. России, 82
|05.01.19
12:00
|Мастер-класс «3D — живопись»
|МОАУ «Гимназия № 7»,
ул. Терешковой, 8
|05.01.19
14:00
|«Отважная пешка» — открытый шахматный турнир
|МБУДО МЦДОД»,
пр. Светлый, 10
|05.01.19
14:00
|«Рождественский вертеп» — межклубное театральное представление
|д/к «МЖК»,
70 лет ВЛКСМ,12
|05.01.19
15:00
|«Рождественские гонки» — соревнование по трассовому моделизму
|МБУДО СЮТ,
ул. Брестская, 3
|06.01.19
12:00
|«Зимний мяч!» — турнир по мини-футболу
|МОАУ «СОШ № 16»,
ул. Минская, 1
|06.01.19
13:00
|«Как – то раз на Рождество!» — тематическая развлекательная программа для детей младшего и среднего школьного возраста
|детский клуб «Пионер»,
пр. Гагарина, 25
|08.01.19
10:00
|Традиционный турнир по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. памяти детского тренера
А.Р. Колосова
|СК «Маяк»,
ул. Инструментальная, 5
|08.01.19
11:00
|«Хочу все знать» — интеллектуальная игра
|пр. Гагарина, 42/3
|08.01.19
11:00
|«Музыка вокруг нас» — концертная программа
|ул. Юных Ленинцев, 10/1
|08.01.19
12:00
|«Снежная королева» — театрализованная игровая программа для жителей микрорайона
|МБУДО «ЦДТ «Факел»,
пр. Дзержинского, 24/1 (двор)
|08.01.19
12:00
|«Зимние узоры» — музыкальный концерт
|МОАУ «Гимназия №3»,
ул. Ноябрьская,41
|08.01.19
12:00
|Рождественский утренник
|ДКиС «Газовик»
|08.01.19
13:00
|«Город мастеров» — квест-игра (техническая викторина)
|ул. Ногина, 46\ Рылеева, 1
|08.01.19
14:00
|Фольклорный праздник «Рождественские посиделки» (среди клубов по месту жительства)
|д/клуб «Росинка»,
пр. Бр. Коростелёвых,46 А
|08.01.19
14:00
|Мастер-класс «Зимний пейзаж»
|д/к «Искорка»,
Юн. Ленинцев,15
|08.01.19
14:00
|«Споемте, друзья!» — мастер – класс по вокалу
|МБУДО МЦДОД»,
пр. Светлый, 10
|08.01.19
15:00
|Танцевальная программа «Рождественское party»
|МБУДО «ДТДиМ»,
ул. Карагандинская, 37 А
|08.01.19
15:00
|«Дед Мороз в гостях у Санта Клауса» — развлекательно-игровая программа
|Центр творчества и спорта «Лора Плюс»,
ул. Ноябрьская, 43/3
|08.01.19
16:00
|«Лидерская елка» — праздничная программа
|ЦДМД «Радуга»,
ул. Карагандинская, 37 А
|09.01.19
11:00
|«Тропа загадок» — экологический квест для младшего школьного возраста
|пр. Гагарина, 42/3
|09.01.19
12:00
|«Рождественская сказка про ангелов» — спектакль театральной студии «Светоч» для обучающихся, родителей и жителей микрорайона
|ул. Центральная, 13
|09.01.19
12:00
|Городские соревнования «Туристская мозаика» Соревнования по туристическим навыкам
|ул. Яицкая, 61
|09.01.19
12:00
|«Юный олимпиец» — спортивные соревнования
|МБУДО МЦДОД»,
пр. Светлый , 10
|09.01.19
14:00
|«Зимний разгуляй» — межклубное спортивное состязание
|д/к «Факел»,
пр. Дзержинского, 32/2
|09.01.19
14:00
|Мастер – класс по изобразительному творчеству «Морозные узоры»
|МБУДО «МЦДОД»,
пр. Светлый , 10
|09.01.19
16:00
|«В здоровом теле — здоровый дух» — эстафета по пожарно-прикладному спорту
|пер. Дорожный, 2 А
|09.01.19
17:00
|«Времена чудес» — рождественские вечера
|ул. Юных Ленинцев, 10/1
|11.01.19
19:00
|Рождественский концерт
|ДК «Россия»,
пр. Победы, 138
|12.01.19
11:30
|Открытые чемпионат и первенство города по лыжным гонкам на призы Администрации города Оренбурга
|Экопарк
«Качкарский Мар»