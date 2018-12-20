Дата Название мероприятия Место проведения

18.12.18 – 30.12.18 10:00-18:00 (по предварительным заявкам) Новогодние утренники «Школа волшебства» Музей истории Оренбурга, ул. Набережная, 29

19.12.18 11:00 Новогоднее представление для детей, больных сахарным диабетом, с вручением новогодних подарков «Новогодние чудеса» ООДТДМ им. В.П. Поляничко, ул. Советская, 41

19.12.18 17:30 Открытие ёлки «Ёлка нашего двора». Фейерверк ул. Курача, 24

19.12.18 18:00 Открытие новогодней елки ул. Салмышская, 11/1

20.12.18 10:00 Книжная выставка «Книга под елкой. Новый год и Рождество в произведениях русских писателей» Библиотека № 8, ул. Центральная, 17

20.12.2018 12:00 Концерт «С Новым Годом!» СОШ № 65, ул. Карачинская, 50

20.12.18 15:00 Новогоднее мероприятие «Карнавал друзей» для молодых инвалидов с вручением новогодних подарков ДТДиМ, ул. Карагандинская, 37 А

20.12.18 17:00 Открытие новогодней елки ул. Всесоюзная, 4 — 6

20.12.18 17:30 Открытие новогодней елки ДКиС «Газовик»

20.12.18 17:30 Новогодняя елка «Новый год в кругу друзей» для детей из многодетных семей с вручением новогодних подарков ДТДиМ, ул. Карагандинская, 37 А

20.12.18 18.30 Открытие елки «Году Новому улыбнись!». Фейерверк ул. Беляевская, 49 – 51 А

20.12.18 18:30 Открытие новогодней елки ул. Котова 97

21.12.18 15:00 Новогодняя развлекательная программа «Мир наполнен чудесами» ИДЦ «Библиосервис», ул. Дружбы, 13

21.12.18 17.00 Турнир по лазертагу для советов работающей молодежи организаций и предприятий, расположенных на территории Южного округа Оренбургский клуб активного отдыха «Дикий кабан», ТД «Губернский», ул. М. Джалиля, 6

21.12.18 17:00 Выставка работ прикладного искусства «Вот, что мы умеем!» с. Краснохолм, ДК «Заря», ул. Советская, 68

21.12.18 17:00 Открытие новогодней елки ул. Чернышевского 28

21.12.18 18:00 Новогодний концерт ДШИ № 2, ул. Желябова, 27 А

21.12.18 18.30 Открытие ёлки «Праздник к нам приходит!». Фейерверк ул. Авиационная, 8

21.12.18 — 23.12. 18 11:00 Традиционный открытый новогодний турнир по волейболу среди команд девушек 2005 г.р. и моложе МБУ СШОР № 4 «Урал», ул. 60 лет Октября, 2е

22.12.18 12:00 Новогодний турнир среди спортсменов МАУ СШОР дзюдо на призы Деда Мороза МАУ СШОР по дзюдо, ул. Новая,. 17/1

22.12.18 12:00 Кубок Зауралья по боксу МБУ СШ № 6, ул. Егорова, 2

22.12.18 14.00 Окружное новогоднее представление «В гостях у главы Северного округа города Оренбурга» Оренбургская государственная филармония, ул. Маршала Жукова, 34

22.12.18 16.00 Открытие новогодней елки Промышленного района. Фейерверк ТРК «Гулливер», ул. Новая, 4

22.12.18 17:00 Открытие новогодней елки п. Ростоши, территория СК «Юбилейный»

22.12.18 18:00 Открытие уличной елки «Встречаем вместе Новый год!» п. Самородово, СДК «Самородово», ул. Культурная, 3

с 22.12.18 Выставка работ учащихся отделения «Изобразительное искусство» на новогоднем празднике в СОШ № 70 п. Самородово, СОШ № 70, ул. Школьная,34

22.12.18 — 28.12.18 Конкурс среди образовательных организаций на лучшее оформление к Новому году Образовательные организации

23.12.18 10:00 – 15:00 Выставка – ярмарка «Новогодняя ярмарка – 2018» ул. Советская, территория у дома № 31

23.12.18 15:00 Новогоднее благотворительное представление для многодетных семей и семей социального риска Дзержинского района «Пусть всем будет счастье!». Хоровод вокруг елки «Весело, весело встретим Новый год» ДК «Орбита», ул. Заводская, 34

23.12.18 17:00 Конкурс снежных фигур п. Каргала, СОШ № 95, ул. Ленинская, 2 в

с 24.12.18 Новогодние утренники (совместно с СОШ № 70) п. Самородово, СОШ № 70, ул. Школьная, 34

24.12.18 12:00 Новогодний вечер «Новогодняя карусель» Библиотека №15, ул. Чкалова, 45

24.12.18 15:00 Предновогодний прием Главы города Оренбурга лучших учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования, их родителей и педагогов Администрация города Оренбурга, большой зал, ул. Советская, 60

24.12.18 17.00 Открытие новогодней елки ул. Терешковой, 241

24.12.18 18.30 Открытие новогодней елки Промышленного района в парке им. Цвиллинга («Сармат»). Фейерверк Парк им. Цвиллинга, ул. Культурная, 1

24.12.18 18:00 Новогодний турнир по гиревому спорту ФОЗ «ОГУ», просп. Победы, 13

24.12.18 18.00 Открытие ёлки Ленинского района «У новогодней ёлки» ул. Транспортная, 16/3

24.12.18 18.00 Открытие новогодней елки ул. Терешковой, 263/4

24.12.18 19:00 Открытие новогодней елки ул. Липовая, 21/1, 21/3, 21/5

25.12.18 11:00 «Чудо-мастерство». Мастер-класс поделок из бумаги на зимнюю тему Библиотека № 19, пр. Гагарина, 35

25.12.18 11:00, 14:00 Новогодний прием «Карнавал друзей» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с вручением новогодних подарков Оренбургская областная филармония, ул. Маршала Жукова, 34

25.12.18 12:00 Открытие городской детской елки Парк «Тополя»

25.12.18 – 29.12.18 12:00; 18:00 Новогодние представления для школьников п. Нижнесакмарский, СОШ № 37

25.12.18 12:25 Новогодний калейдоскоп «Забавы у новогодней елки» Библиотека № 18, ул. Карагандинская, 58

25.12.18 13:00 Праздничная новогодняя программа «Новогодний экран». Клуб «Собеседник» с. Краснохолм, библиотека № 22, ул. Советская, 3 А

25.12.18 14:00 Командная игра (обряды и обычаи русского народа) «Святочный календарь» с. Самородово, библиотека № 20, ул. Мира, 2

25.12.18 14:00 «Сюрпризы от Деда Мороза». Сказочный калейдоскоп Библиотека №17, ул. Полигонная, 11

25.12.18 17:00 «Новогодние старты» отделения тхэквондо МБУ СШ № 5 «Орбита» МОАУ «НОШ № 75», ул. С. Лазо, 7

25.12.18 17:30 Открытие новогодней елки ул. Липовая, 5/2

25.12.18 18:00 Открытие новогодней елки с. Городище, площадь

25.12.18 18.30 Открытие новогодней елки Дзержинского района в парке им. Гуськова (ПО «Стрела»), Фейерверк Парк им. Гуськова

25.12.18 18:00 Открытие новогодней елки мкр. 70 лет ВЛКСМ, 8

25.12.18 18:30 Новогодний концерт ДМШ № 5, ул. Туркестанская, 57/1

25.12.18 19:00 Концерт «Новогодние подарки зрителям» с. Краснохолм, ДК «Заря» ул. Советская, 68

25.12.18 19.00 Открытие ёлки Центрального района «Сказка в каждый дом» пер. Ярославский, 1б, 1г

25.12.18 19.00 Открытие ёлки «Елка новогодняя зовет на праздник нас…». Фейерверк ЦРТДиЮ ул. Центральная, 13

25.12.18 19.00 Открытие новогодней елки ул. Ноябрьская, 47, 47/1, 47/2

25.12.18 19:00 Открытие новогодней елки ул. Просторная, 21, 21/1

с 26.12.18 по 28.12.18 Новогодние представления для школьников п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17

26.12.18 10:00 Новогодний утренник для 1-ых классов ДК «Радуга», актовый зал, п. им. Куйбышева ул. Центральная,42

26.12.18 10:00 Первенство МБУ СШ № 6 по дзюдо среди спортсменов 2008-2009 гг.р. МБУ СШ № 6, ул. Егорова, 2

26.12.18 — 28.12.18 11:00 Традиционный открытый новогодний турнир по волейболу среди команд юношей 2005-2006 гг.р. и 2007 – 2008 гг.р. МБУ СШ № 7, просп. Парковый, 6а

26.12.18 11:00 Детский новогодний утренник «Три поросёнка» п. Самородово, СДК Самородово, ул. Культурная, 3

26.12.18 12:00 Праздничная программа «Новогодний вернисаж» Библиотека № 12, ул. Беляевская, 55

26.12.18 13:00 Вечер отдыха «Волшебный Новый год» ЦГБ им. Н.А. Некрасова, ул. Мира 2/2

26.12.18 15:00 Первенство МАУ СШОР по боксу, посвященное встрече Нового года МАУ СШОР по боксу, ул. Красная площадь, 3/5

26.12.18 17:00 Театрализованное представление для детей «Чудеса под Новый год» МБУ «ДК «Молодежный» Пр. Дзержинского, 10

26.12.18 18:00 Праздничный новогодний концерт ДШИ № 9, ул. Центральная, 16/2

26.12.18 18.30 Открытие главной новогодней елки Промышленного района. Фейерверк Площадь перед зданием администрации Промышленного района пр. Бр. Коростелевых, 141

26.12.18 18:00 Открытие новогодней елки ул. Салмышская, 20

26.12.18 18.00 Открытие новогодней елки пр-д Кривцова, 1/2

26.12.18 18:00 Открытие новогодней елки пос. Кушкуль, ул. Тепличная, 4\1

26.12.18 18:30 Открытие новогодней елки ул. Родимцева, 10/1

26.12.18 18:30 Открытие главной окружной ёлки. Фейерверк сквер им. Гагарина

26.12.18 19:00 Открытие главной елки «Праздник к нам спешит» п. Бердянка, ул. Школьная, 14

27.12.18 10:00 Новогодний утренник для 2-ых классов ДК «Радуга», актовый зал п. им. Куйбышева ул. Центральная,42

27.12.18 10:00 Новогодний турнир по спортивной борьбе МОБУ «СОШ № 3», просп. Гагарина, 45

27.12.18 17:00 Концерт «Мир сказочных чудес» ДМШ № 3, ул. Караван-Сарайская, 9

27.12.18 17:00 Открытие новогодней елки ул. Братская, 1

27.12.18 18:00 Открытие новогодней елки «Новогодние приключения» п. Каргала, ул. Советская, 12

27.12.18 18:00 Открытие новогодней елки «Новогодние приключения» ТСЖ «Искра», ул. Родимцева, 2

27.12.18 18:00 Открытие новогодней елки ул. Родимцева, 2

27.12.18 18:00 Праздничная акция «Снеговики» ул. Советская, территория у дома № 31

27.12.18 19:00 Открытие главной городской елки. Фейерверк Сквер у Дома Советов

27.12.18 19.00 Открытие ёлки перед зданием администрации Южного округа ул. Чкалова, 32 а

28.12.18 10:00 Новогодний утренник для детей дошкольного возраста «Как Дед Мороз посох потерял» п. Каргала, СОШ № 95, ул. Ленинская, 2 в

28.12.18 12:00 Новогодний утренник для неорганизованных детей с. Краснохолм, ДК «Заря», ул. Советская, 68

28.12.18 12:00 Утренник для учеников 5-6 классов ДК «Радуга», актовый зал, п. им. Куйбышева, ул. Центральная,42

28.12.18 13:00 Вечер отдыха «Новый год уж на пороге» Библиотека № 3, пр. Победы, 3

28.12.18 13:00 Новогодний утренник для детей школьников (1-4 кл.) «Как Дед Мороз посох потерял» п. Каргала, СОШ № 95 ул. Ленинская, 2 в

28.12.18 14:00 Новогодний праздник «Зимней праздничной порой» п. Берды, библиотека №1, ул. Державина, 23

28.12.18 15:00 Новогодний утренник для детей школьников (5-8 кл.) п. Каргала, СОШ № 95 ул. Ленинская, 2в

28.12.18 15:30 «Новогодний переполох» — новогодняя театрализованная программа Спортивно-эстетический центр «Созвездие», ул. Чичерина, 43

28.12.18 16:00 Новогодний мюзикл учащихся хореографического отделения ДШИ № 6, ул. Конституции СССР, 23

28.12.18 17:00 Вечер для старшеклассников «Новогодняя фантазия» п. Каргала, СОШ № 95, ул. Ленинская, 2 в

28.12.18 18:00 Новогодний вечер для работников ООО «Газпром добыча Оренбург» ДКиС «Газовик»

28.12.18 18:00 Новогоднее представление «Чудеса вокруг елки» с. Пруды ул. Центральная, 16 центральная площадь

28.12.18 18:00 Открытие сельской елки с. Краснохолм, центральная площадь

28.12.18 18:00 Открытие новогодней елки «Новогоднее приключения» Стадион «Нефтяник», ул. Заводская, 34

28.12.18 18.00 Открытие новогодней елки ул. Народная 14

28.12.18 19:00 Открытие главной новогодней елки Северного округа. Фейерверк Парк им.50-летия СССР, ул. Брестская, 1

28.12.18 19.00 Открытие главной ёлки п. Нижнесакмарский, главная площадь села

28.12.18 19.00 Открытие главной ёлки, новогоднее представление с. Городище, главная площадь села, танцевальный зал ДК, ул. Больничная, 2

28.12.18 — 10.01.19 Выставка работ учащихся художественного отделения «Зимушка-зима» ДШИ № 6, ул. Конституции СССР, 23

29.12.18 11:00 «Мы спешим за чудесами» — танцевально — ритмические миниатюры ул. Юных Ленинцев, 10/1

29.12.18 11:00 «В снежном царстве, морозном государстве» — игровая программа для младшего школьного возраста пр. Гагарина, 42/3

29.12.18 12:00 «Новый год в Технограде» — игровая программа пер. Дорожный, 2-а,

29.12.18 15.00 Новогодний утренник для детей из семей социального риска. Мюзикл «Новогоднее приключение. Перезагрузка» ДКиС «Газовик»

29.12.18 18:00-18:30 Интерактивная площадка «Дед Мороз встречает гостей» ДК «Радуга», актовый зал, п. им. Куйбышева, ул. Центральная, 42

29.12.18 18:30 Концертная программа «За новогодней мечтой» ДК «Радуга», зрительный зал, п. им. Куйбышева, ул. Центральная, 42

29.12.18 20:00 Открытие главной елки п. им. Куйбышева ДК «Радуга», площадь перед ДК п. им. Куйбышева ул. Центральная, 42

30.12.18 11:00 Новогодний праздник «Новый год!» Библиотека № 4, ул. Ноябрьская, 58/1

30.12.18 12:00 Новогоднее представление для дошкольников с. Городище, танцевальный зал ДК, ул. Больничная, 2

30.12.18 15:00 Праздничная, игровая программа у ёлки для детей «Весело, весело встретим Новый год!» с. Пруды, площадь, ул. Центральная, 16

30.12.18 19:00 Новогодний спектакль «Золушка» с. Краснохолм, ДК «Заря», ул. Советская, 68

30.12.18 20:00 Новогодняя праздничная программа «С Новым годом, друзья!» п. Бердянка, зрительный зал ДК ул. Школьная, 14

31.12.18 22.00 Новогодний карнавал с. Городище, ул. Больничная, 2

02.01.19 14:00 Новогодний благотворительный утренник для многодетных семей и семей социального риска Дзержинского района «Чудеса под Новый год» (представление на сцене, игровая программа вокруг елки) ДК «Молодежный», пр. Дзержинского, 10

02.01.19 – 07.01.19 Детские новогодние утренники ДКиС «Газовик»

03.01.19 12:00 Новогодний благотворительный утренник «Чудесное перо Жар-птицы» для многодетных семей и семей социального риска Промышленного района (представление на сцене, игровая программа вокруг елки) ЦДТ Промышленного района, ул. Магнитогорская, 80

03.01.19 12:00 «Новогоднее путешествие в Техноград» — игровая программа ул. Ногина,46/Рылеева ,1

03.01.19 12:00 «Белая ладья» — шахматно-шашечный турнир пер. Дорожный, 2-А

03.01.19 15:00 Мастер- класс «Чудеса своими руками» Детский центр «Калейдоскоп», ул. Промышленная,12

03.01.19 16:00 «Маска, я тебя знаю» — бал- маскарад для детей 10 лет и старше п. Самородово, СДК «Самородово», ул. Культурная, 3

04.01.19 11:00 «Новогодние приключения» — игровая театрализованная программа Центр интеллектуального и творческого развития «Новое поколение», ул. Чкалова, 22 б

04.01.19 11:00 «На планете Новый год» — игровая программа для младшего школьного возраста пр. Гагарина, 42/3

04.01.19 12:00 Новогодний турнир МБУ СШ № 8 по хоккею с мячом среди юношей 2006-2008 гг.р. МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1

04.01.19 12:00 Городской турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, под девизом «Скажем преступности НЕТ» МБУ СШОР № 4 «Урал», ул. 60 лет Октября, 2е

04.01.19 12:00 «Свет Рождественской звезды» — музыкально-тематическое мероприятие ЦВР «Подросток», ул. Курочкина, 2

04.01.19 12:00 «Волшебные сады» — мастер-класс по нетрадиционной технике акварельной живописи МОАУ «Гимназия № 7», ул. Терешковой, 8

04.01.19 12:00 «Сказка о потерянном мешке, или Поросячья чехарда» — новогодний утренник для детей младшего и среднего школьного возраста ул. Центральная, 13

04.01.19 12:00 «Юный знаток» — интеллектуальный турнир по настольным играм МБУДО СЮТ, ул. Брестская, 3

04.01.19 – 05.01.19 12:00 Новогодний городской турнир по гандболу МОБУ «СОШ № 78», ул. Новая, 31/3

04.01.19 12:00 «Хочу все знать» — конкурс знатоков родного края в рамках Всероссийского движения программы «Отечество» ул. Яицкая, 61

04.01.19 14:00 «Новогодний серпантин» — игровая программа Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя», ул. Тимирязева, 2

04.01.19 15:00 Театрализованное ледовое шоу п. Ростоши, Ледовый дворец

04.01.19 16:00 «Хоккей с мячом на снегу» — спортивные соревнования среди дворовых команд Корт (пер. Дальний, 39), ул. Ноябрьская, 58 (д/клуб «Надежда»)

05.01.19 10:00 Финал баскетбольных соревнований между командами ЮВПШ СК «Маяк», ул. Инструментальная, 5

05.01.19 10:00 Рождественский турнир по мини-футболу СК «Маяк», ул. Инструментальная, 5

05.01.19 — 08.01.19 10:00 Фестиваль по шахматам среди детей «Русская зима» МБУ СШ № 2 «Прогресс», ул. Краснознаменная, 34

05.01.19 11:00 «Навстречу к Рождеству» — театральная площадка ул. Юных Ленинцев, 10/1

05.01.19 12:00 «Чудесный мир Самоделкина» — мастер-класс по изготовлению поделок в техниках паперкрафт, пирография ул. Ногина, 46/Рылеева ,1

05.01.19 12:00 «А ну-ка, парни» — конкурсная программа МОБУ «ООШ с. Краснохолм», ул. России, 82

05.01.19 12:00 Мастер-класс «3D — живопись» МОАУ «Гимназия № 7», ул. Терешковой, 8

05.01.19 14:00 «Отважная пешка» — открытый шахматный турнир МБУДО МЦДОД», пр. Светлый, 10

05.01.19 14:00 «Рождественский вертеп» — межклубное театральное представление д/к «МЖК», 70 лет ВЛКСМ,12

05.01.19 15:00 «Рождественские гонки» — соревнование по трассовому моделизму МБУДО СЮТ, ул. Брестская, 3

06.01.19 12:00 «Зимний мяч!» — турнир по мини-футболу МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1

06.01.19 13:00 «Как – то раз на Рождество!» — тематическая развлекательная программа для детей младшего и среднего школьного возраста детский клуб «Пионер», пр. Гагарина, 25

08.01.19 10:00 Традиционный турнир по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. памяти детского тренера А.Р. Колосова СК «Маяк», ул. Инструментальная, 5

08.01.19 11:00 «Хочу все знать» — интеллектуальная игра пр. Гагарина, 42/3

08.01.19 11:00 «Музыка вокруг нас» — концертная программа ул. Юных Ленинцев, 10/1

08.01.19 12:00 «Снежная королева» — театрализованная игровая программа для жителей микрорайона МБУДО «ЦДТ «Факел», пр. Дзержинского, 24/1 (двор)

08.01.19 12:00 «Зимние узоры» — музыкальный концерт МОАУ «Гимназия №3», ул. Ноябрьская,41

08.01.19 12:00 Рождественский утренник ДКиС «Газовик»

08.01.19 13:00 «Город мастеров» — квест-игра (техническая викторина) ул. Ногина, 46\ Рылеева, 1

08.01.19 14:00 Фольклорный праздник «Рождественские посиделки» (среди клубов по месту жительства) д/клуб «Росинка», пр. Бр. Коростелёвых,46 А

08.01.19 14:00 Мастер-класс «Зимний пейзаж» д/к «Искорка», Юн. Ленинцев,15

08.01.19 14:00 «Споемте, друзья!» — мастер – класс по вокалу МБУДО МЦДОД», пр. Светлый, 10

08.01.19 15:00 Танцевальная программа «Рождественское party» МБУДО «ДТДиМ», ул. Карагандинская, 37 А

08.01.19 15:00 «Дед Мороз в гостях у Санта Клауса» — развлекательно-игровая программа Центр творчества и спорта «Лора Плюс», ул. Ноябрьская, 43/3

08.01.19 16:00 «Лидерская елка» — праздничная программа ЦДМД «Радуга», ул. Карагандинская, 37 А

09.01.19 11:00 «Тропа загадок» — экологический квест для младшего школьного возраста пр. Гагарина, 42/3

09.01.19 12:00 «Рождественская сказка про ангелов» — спектакль театральной студии «Светоч» для обучающихся, родителей и жителей микрорайона ул. Центральная, 13

09.01.19 12:00 Городские соревнования «Туристская мозаика» Соревнования по туристическим навыкам ул. Яицкая, 61

09.01.19 12:00 «Юный олимпиец» — спортивные соревнования МБУДО МЦДОД», пр. Светлый , 10

09.01.19 14:00 «Зимний разгуляй» — межклубное спортивное состязание д/к «Факел», пр. Дзержинского, 32/2

09.01.19 14:00 Мастер – класс по изобразительному творчеству «Морозные узоры» МБУДО «МЦДОД», пр. Светлый , 10

09.01.19 16:00 «В здоровом теле — здоровый дух» — эстафета по пожарно-прикладному спорту пер. Дорожный, 2 А

09.01.19 17:00 «Времена чудес» — рождественские вечера ул. Юных Ленинцев, 10/1

11.01.19 19:00 Рождественский концерт ДК «Россия», пр. Победы, 138