В Оренбурге подведены итоги конкурса по выбору Главы города. Депутаты городского совета единогласно проголосовали за вице-губернатора Оренбургской области Дмитрия Владимировича Кулагина.

20 декабря, на закрытом голосовании депутаты выбирали городского главу из двух претендентов — Дмитрия Кулагина и Сергея Чуфистова. Участие в голосовании приняли 33 депутата из 40. Голосовать отказались четверо представителей оппозиции, которые уверены, что только прямые выборы будут максимально объективными.

Напомним, что после задержания и возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Арапова, город остался без управленца. Был организован конкурс по выбору главы города. 10 декабря конкурс начался. 34 оренбуржца решили побороться за кресло мэра, но до участия в конкурсе были допущены только 28 человек. После того, как претенденты представили программы развития города на предстоящую пятилетку, комиссия отобрала только двоих кандидатов, Кулагина и Чуфистова.

БИОГРАФИЯ ДМИТРИЯ КУЛАГИНА

Дмитрий Владимирович Кулагин родился 9 января 1968 года в Оренбурге. Окончил Московскую государственную юридическую академию.

1986 – 1988 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1989 – 1991 гг. — заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ Оренбургского политехнического института (ныне ОГУ).

1991 – 1994 гг. — заведующий отделом по делам молодёжи администрации Дзержинского района г.Оренбурга.

1994 – 2000 гг. — заместитель председателя, председатель комитета по делам молодёжи администрации Оренбургской области.

2000 – 2001 гг. — начальник организационно-инспекторского отдела администрации Оренбургской области.

2001 – 2002 гг. — заместитель главы Оренбурга по работе с территориями и информатике.

2002 – 2006 гг. — заместитель Губернатора Оренбургской области — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.

2006 – 2010 гг. — председатель Законодательного Собрания Оренбургской области.

2011 – 2012 гг. — председатель Избирательной комиссии Оренбургской области

С 18 апреля 2012 года назначен на должность вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.

Избирался депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области четвертого созыва по областному избирательному округу (2006 г.).

20 декабря 2018 года избран главой города Оренбурга.

Удостоен ряда правительственных наград.

Женат. Имеет двух сыновей.