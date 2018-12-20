В ближайшие сутки, 21 декабря, в Оренбуржье ожидаются неблагоприятные погодные условия — туман, видимость 500 м и менее, местами по области сохранятся гололедно-изморозевые отложения, сообщает МЧС со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным сайта Гисметео, температура воздуха в Оренбурге будет следующей: утром — 9º С, Днем — 8º С, вечером — 11º С. В Орске: утром — 13º С, Днем — 11º С, вечером — 13º С. В Бузулуке: утром — 16º С, Днем — 13º С, вечером — 14º С.