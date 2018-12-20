Сегодняшнее заседание Оренбургского городского Совета было посвящено двум важнейшим для жизни областного центра вопросам: избранию нового Главы города и принятию бюджета-2019. С этими двумя темами так или иначе были связаны все проекты двадцать седьмого заседания Оренбургского городского Совета.

Первым пунктом повестки стало избрание счетной комиссии для проведения тайного голосования – её председателем выбрали заместителя председателя городского Совета Игоря Шепеля.

Перед голосованием каждый из двух кандидатов на должность Главы Оренбурга (напомним, ими были Дмитрий Владимирович Кулагин и Сергей Викторович Чуфистов) выступил перед депутатами с кратким изложением своей программы, а также ответил на вопросы городских депутатов.

Затем прошла процедура тайного голосования, в результате которой тридцатью тремя голосами «за» новым Главой города был избран Дмитрий Кулагин.

— Считаю, что Оренбург возглавил опытный управленец, человек, имеющий достойную репутацию, который, где бы ни трудился, на любом посту всегда целиком и полностью отдавал себя делу. Поздравляю Вас, Дмитрий Владимирович, и желаю хорошей и доброй работы вместе с депутатами городского Совета. Работа предстоит непростая, говорю это как бывший глава города. Но я уверен, что с таким богатым профессиональным опытом, который есть у вас, вам по плечу решение самых сложных и ответственных задач. А их сейчас в Оренбурге очень много – и оперативных, и перспективных. Конечно же, рядом всегда было и будет Правительство Оренбургской области! — напутствовал вновь избранного Главу города Губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Дмитрию Владимировичу теперь передан нагрудный знак Главы Оренбурга – новый официальный символ, принятый сегодняшним решением городских депутатов. Центральным звеном знака является большой картуш с многоцветным гербом города Оренбурга. Этот символ удостоверяет статус Главы и будет храниться в его кабинете на протяжении всего срока полномочий.

— Все в этом зале понимают, что избрание – это не повод для праздника, а начало большой и непростой работы на благо города. Мы с моими коллегами по Оренбургскому городскому Совету надеемся, что она будет совместной, и готовы поддержать Вас в решении городских проблем! Вы – настоящий патриот Оренбурга. Вы знаете город. И мы искренне надеемся, что главным приоритетом Вашей работы всегда будут интересы жителей! – обратилась к вновь избранному Главе председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.

Обратился к Дмитрию Кулагину и Почетный гражданин города, председатель Совета Старейшин города Владимир Иванченко.

— Доверяя вам сегодня город, вам доверили и судьбы горожан, их надежды и чаяния. Работа Главы города очень многогранна. Я надеюсь, что вы сделаете все для того, чтобы столица степного края, нашего родного Оренбуржья, развивалась и с каждым годом становилась все лучше для жизни, — подчеркнул Владимир Иванович.

Заседание городского Совета продолжилось после небольшого перерыва, во время которого вновь избранный Глава поделился впечатлениями с представителями СМИ.

— Несмотря на мой опыт управленческой деятельности, сегодня – один из самых волнительных дней в моей жизни, — признался Дмитрий Кулагин. — Это особая ответственность: перед горожанами, перед депутатами городского Совета, перед Губернатором. Я понимаю, что это тяжелый, порой неблагодарный труд, труд на острие критики. Но – будем работать!

Вновь избранный Глава города продолжил свой рабочий день, заняв место в президиуме заседания Оренбургского городского Совета.

После перерыва депутаты утвердили перечень наказов избирателей для реализации в будущем году, а также приняли несколько традиционных для декабрьских заседаний решений: установили базовый размер платы за наем жилого помещения на 2019 год и размер платы за содержания жилого помещения.

Бюджет-2019 стал вторым важнейшим решением сегодняшнего заседания. Он сформирован бездефицитным: доходы и расходы городской казны составляют в документе 10 396,9 млн руб. При этом 5 736 млн – это собственные средства; 4 659,6 – безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов и 1,3 млн — прочие безвозмездные поступления.

В структуре собственных доходов Оренбурга важнейшую роль продолжают играть налоговые поступления. В их составе преимущество у налога на доходы физических лиц, его доля составляет 37,9%, налоги на совокупный доход – 31,7%, земельный налог – 7,3%.

— Важно, что в бюджете заложены средства на увеличение оплаты труда нашим учителям, воспитателям, работникам муниципальной культуры и спорта. Выделены деньги на содержание школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Заложены средства на три новых детских сада и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Краснохолме, на строительство и ремонт дорог — одним словом, на дальнейшее развитие города, — рассказала журналистам после заседания председатель городского Совета Ольга Березнева.

По её словам, с принятием решения сегодня работа над бюджетом не прекращается. На заседаниях по бюджетной эффективности депутаты выработали целый ряд рекомендаций для администрации. Цель у них одна — получить дополнительные доходы в городскую казну.

— Мы надеемся увидеть дополнительную прибыль от работы департамента градостроительства и земельных отношений и комитета по управлению имуществом – особенно от контроля за своевременными арендными платежами. Не менее важно и продолжать работу с должниками по налоговым платежам, — добавила Березнева. — На контроле депутатов остаются и расходы. Особенно тщательно комитет по бюджетно-финансовой и налоговой политике будет следить за тратами на исполнение судебных решений, оплату коммунальных расходов муниципальных учреждений, содержание и ремонт дорог и теплосетей, а также за расходами на капремонт городских школ.