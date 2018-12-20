График работы рынков и торговых комплексов в новогодние праздничные дни 2018 — 2019 гг.

Наименование торгового объекта Режим работы
МОЛЛ «Армада»

Шарлыкское шоссе, 1

 25 — 28 декабря с 10.00 до 23.00,

29 — 30 декабря с 10.00 до 24.00,

31 декабря с 10.00 до 19.00,

1 января – выходной день,

остальные дни в обычном режиме
Рынок «Центральный рынок», рынок «Торговый ряд плюс», рынок «Уралторг»

ул. 8 Марта, 40/Володарского, 22

 31 декабря с 09.00 до 18.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Город Локомотив»

пер. Кондукторский, 2

 31 декабря с 09.00 до 17.00,

1, 2 января — выходные дни,

3 января свободный график,

4 января с 09.00 до 22.00
ТРЦ «Север»

пр. Дзержинского, 23

 с 24 по 30 декабря с 10.00 до 23.00

31 декабря с 10.00 до 20.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Петровский»

ул. Лесозащитная, 18/1

 31 декабря с 07.00 до 18.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТРЦ «Новый мир»

ул. Салмышская, 41

 23 — 30 декабря с 10.00 до 22.00,

31 декабря с 10.00 до 18.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ТРК «Гулливер»

ул. Новая, 4

 31 декабря с 10.00 до 20.00,

1 января — выходной день,

остальные в обычном режиме
ТК «Южный»

ул. Амурская, 9а

 31 декабря с 09.00 до 20.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Максимум»

ул. Авторемонтная, 1

 31 декабря с 09.00 до 18.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
Рынок «Михайловский»

ул. Пролетарская, 155,А

 31 декабря с 08.00 до 20.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
Рынок «Изобилие», ТК «Степной»

пр. Дзержинского, 4А

 31 декабря с 10.00 до 19.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ТЦ «Строй Сити»

ул. Монтажников, 23

 31 декабря с 09.00 до 17.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Оренбург»

ул. Транспортная, 10

 31 декабря с 09.00 до 17.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Славянский базар»

пр. Братьев Коростелёвых, 1

 31 декабря с 09.00 до 19.00,

1, 2, 3 января — выходные дни,

остальные в обычном режиме
ГУМ «Гагаринский»

пр. Гагарина, 40

 31 декабря с 09.00 до 17.00, магазин «Пятерочка» до 23.00,

1 января выходной день, магазин «Пятерочка» круглосуточно,

остальные дни в обычном режиме
ТРК «Сокол»

ул. Карагандинская, 22

 31 декабря с 10.00 до 18.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Звездный»

ул. Салмышская, 48/3

 31 декабря с 09.00 до 19.30,

1, 2 января — выходные дни,

7 января с 09.00 до 19.30,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Фермер базар»

ул. Салмышская, 51

 31 декабря с 09.00 до 18.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Большой мебельный базар»

ул. Терешковой, 281/3

 31 декабря с 10.00 до 18.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Автоград»

ул. Шоссейная, 24

 31 декабря — обычный режим,

1, 2, 3 января — выходные дни,

7 января с 09.00 до 15.00,

остальные дни в обычном режиме
Рынок «Торжок»

ул. Джангильдина, 20/7

 31 декабря с 09.00 до 17.00

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
Рынок «На Новой»

ул. Новая, 16

 31 декабря с 08.30 до 20.00,

1, 2 января — выходные дни,

3 января — санитарный день,

4, 5 января с 08.30 до 20.00,

6 января с 08.30 до 19.00,

7 января с 08.30 до 18.00,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Просторный»

ул. Юных Ленинцев, 22/1

 31 декабря с 09.00 до 22.00

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ОРБ «МегаТорг»

пр. Дзержинского, 4

 31 декабря с 10.00 до 19.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Губернский»

ул. М. Джалиля, 6

 31 декабря с 09.00 до 17.00,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Южный»

ул. Зауральная, 4/1

 31 декабря с 08.00 до 22.00,

1 января с 11.00 до 22.00,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Горизонт»

пр. Победы, 156

 31 декабря в обычном режиме,

1, 2 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТЦ «Дружба»

ул. Дружбы, 16

 31 декабря с 10.00 до 21.00,

1 января с 12.00 до 21.00,

2 января с 08.00 до 20.00,

остальные дни в обычном режиме
ТК «3 Мартышки»

пр. Гагарина, 48/3

 30 — 31 декабря с 10.00 до 21.00,

1 января — выходной день,

со 2 по 8 января с 10.00 до 21.00
ТК «Восточный»

ул. Восточная, 42/7

 31 декабря с 08.00 до 18.00,

1, 2 января — выходные дни,

7 января с 08.00 до 16.00,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Снегири»

ул. Терешковой, 261

 31 декабря с 10.00 до 20.00,

1 января — выходной день,

в остальные дни в обычном режиме
ТЦ «Молодежный»

ул. Карагандинская, 82

 31 декабря с 09.00 до 19.00

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Кристалл»

пр. Гагарина, 23В

 31 декабря с 09.00 до 20.00,

1, 2 января — выходные дни,

3 — 10 января в обычном режиме
ТЦ «Парадис»

ул. Чкалова, 55/1

 31 декабря с 09.00 до 22.00,

1, 2 января выходные дни (кроме магазина «Магнит»),

остальные дни в обычном режиме
ТЦ «Променада»

ул. Салмышская, 37

 31 декабря с 10.00 до 20.00,

1, 2, 7 января — выходные дни,

остальные дни в обычном режиме
ТД «Форштадт»

ул. 60 лет Октября, 1

 31 декабря с 10.00 до 18.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
ТК «Империя Арт»

ул. Володарского, 17

 31 декабря с 10.00 до 17.00,

1, 2 января — выходные дни,

7 января с 10.00 до 17.00,

остальные дни в обычном режиме
ТД «Весна»

ул. Ленинская, 43

 31 декабря с 10.00 до 17.00,

1, 2 января — выходные дни,

7 января с 10.00 до 17.00,

остальные дни в обычном режиме
ЦУМ «Меридиан»

ул. Советская, 42

 31 декабря с 10.00 до 17.00,

1, 2 января — выходные дни,

7 января с 10.00 до 17.00,

остальные дни в обычном режиме
Кинотеатр «Синема 5»

пр. Дзержинского, 23

ул.Новая, 4

 31 декабря с 09.30 до 20.00,

1 января с 10.00 — 03:00,

с 2 по 8 января 09.30 – 03.00,

остальные дни в обычном режиме
Кинотеатр «Кинофреш»

Шарлыкское шоссе, 1

 31 декабря с 10.00 до 19.00,

1 января — выходной день,

остальные дни в обычном режиме
Кинотеатр «Космос»

пр. Парковый, 5а

 31 декабря с 08.30 до 18.00,

1 января с 12.00 до 02.00,

остальные дни в обычном режиме
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