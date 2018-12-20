График работы рынков и торговых комплексов в новогодние праздничные дни 2018 — 2019 гг.
|Наименование торгового объекта
|Режим работы
|МОЛЛ «Армада»
Шарлыкское шоссе, 1
|25 — 28 декабря с 10.00 до 23.00,
29 — 30 декабря с 10.00 до 24.00,
31 декабря с 10.00 до 19.00,
1 января – выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|Рынок «Центральный рынок», рынок «Торговый ряд плюс», рынок «Уралторг»
ул. 8 Марта, 40/Володарского, 22
|31 декабря с 09.00 до 18.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Город Локомотив»
пер. Кондукторский, 2
|31 декабря с 09.00 до 17.00,
1, 2 января — выходные дни,
3 января свободный график,
4 января с 09.00 до 22.00
|ТРЦ «Север»
пр. Дзержинского, 23
|с 24 по 30 декабря с 10.00 до 23.00
31 декабря с 10.00 до 20.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Петровский»
ул. Лесозащитная, 18/1
|31 декабря с 07.00 до 18.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТРЦ «Новый мир»
ул. Салмышская, 41
|23 — 30 декабря с 10.00 до 22.00,
31 декабря с 10.00 до 18.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ТРК «Гулливер»
ул. Новая, 4
|31 декабря с 10.00 до 20.00,
1 января — выходной день,
остальные в обычном режиме
|ТК «Южный»
ул. Амурская, 9а
|31 декабря с 09.00 до 20.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Максимум»
ул. Авторемонтная, 1
|31 декабря с 09.00 до 18.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|Рынок «Михайловский»
ул. Пролетарская, 155,А
|31 декабря с 08.00 до 20.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|Рынок «Изобилие», ТК «Степной»
пр. Дзержинского, 4А
|31 декабря с 10.00 до 19.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ТЦ «Строй Сити»
ул. Монтажников, 23
|31 декабря с 09.00 до 17.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Оренбург»
ул. Транспортная, 10
|31 декабря с 09.00 до 17.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Славянский базар»
пр. Братьев Коростелёвых, 1
|31 декабря с 09.00 до 19.00,
1, 2, 3 января — выходные дни,
остальные в обычном режиме
|ГУМ «Гагаринский»
пр. Гагарина, 40
|31 декабря с 09.00 до 17.00, магазин «Пятерочка» до 23.00,
1 января выходной день, магазин «Пятерочка» круглосуточно,
остальные дни в обычном режиме
|ТРК «Сокол»
ул. Карагандинская, 22
|31 декабря с 10.00 до 18.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Звездный»
ул. Салмышская, 48/3
|31 декабря с 09.00 до 19.30,
1, 2 января — выходные дни,
7 января с 09.00 до 19.30,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Фермер базар»
ул. Салмышская, 51
|31 декабря с 09.00 до 18.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Большой мебельный базар»
ул. Терешковой, 281/3
|31 декабря с 10.00 до 18.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Автоград»
ул. Шоссейная, 24
|31 декабря — обычный режим,
1, 2, 3 января — выходные дни,
7 января с 09.00 до 15.00,
остальные дни в обычном режиме
|Рынок «Торжок»
ул. Джангильдина, 20/7
|31 декабря с 09.00 до 17.00
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|Рынок «На Новой»
ул. Новая, 16
|31 декабря с 08.30 до 20.00,
1, 2 января — выходные дни,
3 января — санитарный день,
4, 5 января с 08.30 до 20.00,
6 января с 08.30 до 19.00,
7 января с 08.30 до 18.00,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Просторный»
ул. Юных Ленинцев, 22/1
|31 декабря с 09.00 до 22.00
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ОРБ «МегаТорг»
пр. Дзержинского, 4
|31 декабря с 10.00 до 19.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Губернский»
ул. М. Джалиля, 6
|31 декабря с 09.00 до 17.00,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Южный»
ул. Зауральная, 4/1
|31 декабря с 08.00 до 22.00,
1 января с 11.00 до 22.00,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Горизонт»
пр. Победы, 156
|31 декабря в обычном режиме,
1, 2 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТЦ «Дружба»
ул. Дружбы, 16
|31 декабря с 10.00 до 21.00,
1 января с 12.00 до 21.00,
2 января с 08.00 до 20.00,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «3 Мартышки»
пр. Гагарина, 48/3
|30 — 31 декабря с 10.00 до 21.00,
1 января — выходной день,
со 2 по 8 января с 10.00 до 21.00
|ТК «Восточный»
ул. Восточная, 42/7
|31 декабря с 08.00 до 18.00,
1, 2 января — выходные дни,
7 января с 08.00 до 16.00,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Снегири»
ул. Терешковой, 261
|31 декабря с 10.00 до 20.00,
1 января — выходной день,
в остальные дни в обычном режиме
|ТЦ «Молодежный»
ул. Карагандинская, 82
|31 декабря с 09.00 до 19.00
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Кристалл»
пр. Гагарина, 23В
|31 декабря с 09.00 до 20.00,
1, 2 января — выходные дни,
3 — 10 января в обычном режиме
|ТЦ «Парадис»
ул. Чкалова, 55/1
|31 декабря с 09.00 до 22.00,
1, 2 января выходные дни (кроме магазина «Магнит»),
остальные дни в обычном режиме
|ТЦ «Променада»
ул. Салмышская, 37
|31 декабря с 10.00 до 20.00,
1, 2, 7 января — выходные дни,
остальные дни в обычном режиме
|ТД «Форштадт»
ул. 60 лет Октября, 1
|31 декабря с 10.00 до 18.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|ТК «Империя Арт»
ул. Володарского, 17
|31 декабря с 10.00 до 17.00,
1, 2 января — выходные дни,
7 января с 10.00 до 17.00,
остальные дни в обычном режиме
|ТД «Весна»
ул. Ленинская, 43
|31 декабря с 10.00 до 17.00,
1, 2 января — выходные дни,
7 января с 10.00 до 17.00,
остальные дни в обычном режиме
|ЦУМ «Меридиан»
ул. Советская, 42
|31 декабря с 10.00 до 17.00,
1, 2 января — выходные дни,
7 января с 10.00 до 17.00,
остальные дни в обычном режиме
|Кинотеатр «Синема 5»
пр. Дзержинского, 23
ул.Новая, 4
|31 декабря с 09.30 до 20.00,
1 января с 10.00 — 03:00,
с 2 по 8 января 09.30 – 03.00,
остальные дни в обычном режиме
|Кинотеатр «Кинофреш»
Шарлыкское шоссе, 1
|31 декабря с 10.00 до 19.00,
1 января — выходной день,
остальные дни в обычном режиме
|Кинотеатр «Космос»
пр. Парковый, 5а
|31 декабря с 08.30 до 18.00,
1 января с 12.00 до 02.00,
остальные дни в обычном режиме