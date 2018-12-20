Наименование торгового объекта Режим работы

МОЛЛ «Армада» Шарлыкское шоссе, 1 25 — 28 декабря с 10.00 до 23.00, 29 — 30 декабря с 10.00 до 24.00, 31 декабря с 10.00 до 19.00, 1 января – выходной день, остальные дни в обычном режиме

Рынок «Центральный рынок», рынок «Торговый ряд плюс», рынок «Уралторг» ул. 8 Марта, 40/Володарского, 22 31 декабря с 09.00 до 18.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТК «Город Локомотив» пер. Кондукторский, 2 31 декабря с 09.00 до 17.00, 1, 2 января — выходные дни, 3 января свободный график, 4 января с 09.00 до 22.00

ТРЦ «Север» пр. Дзержинского, 23 с 24 по 30 декабря с 10.00 до 23.00 31 декабря с 10.00 до 20.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ТК «Петровский» ул. Лесозащитная, 18/1 31 декабря с 07.00 до 18.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТРЦ «Новый мир» ул. Салмышская, 41 23 — 30 декабря с 10.00 до 22.00, 31 декабря с 10.00 до 18.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ТРК «Гулливер» ул. Новая, 4 31 декабря с 10.00 до 20.00, 1 января — выходной день, остальные в обычном режиме

ТК «Южный» ул. Амурская, 9а 31 декабря с 09.00 до 20.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТК «Максимум» ул. Авторемонтная, 1 31 декабря с 09.00 до 18.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

Рынок «Михайловский» ул. Пролетарская, 155,А 31 декабря с 08.00 до 20.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

Рынок «Изобилие», ТК «Степной» пр. Дзержинского, 4А 31 декабря с 10.00 до 19.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ТЦ «Строй Сити» ул. Монтажников, 23 31 декабря с 09.00 до 17.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТК «Оренбург» ул. Транспортная, 10 31 декабря с 09.00 до 17.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТК «Славянский базар» пр. Братьев Коростелёвых, 1 31 декабря с 09.00 до 19.00, 1, 2, 3 января — выходные дни, остальные в обычном режиме

ГУМ «Гагаринский» пр. Гагарина, 40 31 декабря с 09.00 до 17.00, магазин «Пятерочка» до 23.00, 1 января выходной день, магазин «Пятерочка» круглосуточно, остальные дни в обычном режиме

ТРК «Сокол» ул. Карагандинская, 22 31 декабря с 10.00 до 18.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ТК «Звездный» ул. Салмышская, 48/3 31 декабря с 09.00 до 19.30, 1, 2 января — выходные дни, 7 января с 09.00 до 19.30, остальные дни в обычном режиме

ТК «Фермер базар» ул. Салмышская, 51 31 декабря с 09.00 до 18.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТК «Большой мебельный базар» ул. Терешковой, 281/3 31 декабря с 10.00 до 18.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТК «Автоград» ул. Шоссейная, 24 31 декабря — обычный режим, 1, 2, 3 января — выходные дни, 7 января с 09.00 до 15.00, остальные дни в обычном режиме

Рынок «Торжок» ул. Джангильдина, 20/7 31 декабря с 09.00 до 17.00 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

Рынок «На Новой» ул. Новая, 16 31 декабря с 08.30 до 20.00, 1, 2 января — выходные дни, 3 января — санитарный день, 4, 5 января с 08.30 до 20.00, 6 января с 08.30 до 19.00, 7 января с 08.30 до 18.00, остальные дни в обычном режиме

ТК «Просторный» ул. Юных Ленинцев, 22/1 31 декабря с 09.00 до 22.00 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ОРБ «МегаТорг» пр. Дзержинского, 4 31 декабря с 10.00 до 19.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ТК «Губернский» ул. М. Джалиля, 6 31 декабря с 09.00 до 17.00, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТК «Южный» ул. Зауральная, 4/1 31 декабря с 08.00 до 22.00, 1 января с 11.00 до 22.00, остальные дни в обычном режиме

ТК «Горизонт» пр. Победы, 156 31 декабря в обычном режиме, 1, 2 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТЦ «Дружба» ул. Дружбы, 16 31 декабря с 10.00 до 21.00, 1 января с 12.00 до 21.00, 2 января с 08.00 до 20.00, остальные дни в обычном режиме

ТК «3 Мартышки» пр. Гагарина, 48/3 30 — 31 декабря с 10.00 до 21.00, 1 января — выходной день, со 2 по 8 января с 10.00 до 21.00

ТК «Восточный» ул. Восточная, 42/7 31 декабря с 08.00 до 18.00, 1, 2 января — выходные дни, 7 января с 08.00 до 16.00, остальные дни в обычном режиме

ТК «Снегири» ул. Терешковой, 261 31 декабря с 10.00 до 20.00, 1 января — выходной день, в остальные дни в обычном режиме

ТЦ «Молодежный» ул. Карагандинская, 82 31 декабря с 09.00 до 19.00 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ТК «Кристалл» пр. Гагарина, 23В 31 декабря с 09.00 до 20.00, 1, 2 января — выходные дни, 3 — 10 января в обычном режиме

ТЦ «Парадис» ул. Чкалова, 55/1 31 декабря с 09.00 до 22.00, 1, 2 января выходные дни (кроме магазина «Магнит»), остальные дни в обычном режиме

ТЦ «Променада» ул. Салмышская, 37 31 декабря с 10.00 до 20.00, 1, 2, 7 января — выходные дни, остальные дни в обычном режиме

ТД «Форштадт» ул. 60 лет Октября, 1 31 декабря с 10.00 до 18.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме

ТК «Империя Арт» ул. Володарского, 17 31 декабря с 10.00 до 17.00, 1, 2 января — выходные дни, 7 января с 10.00 до 17.00, остальные дни в обычном режиме

ТД «Весна» ул. Ленинская, 43 31 декабря с 10.00 до 17.00, 1, 2 января — выходные дни, 7 января с 10.00 до 17.00, остальные дни в обычном режиме

ЦУМ «Меридиан» ул. Советская, 42 31 декабря с 10.00 до 17.00, 1, 2 января — выходные дни, 7 января с 10.00 до 17.00, остальные дни в обычном режиме

Кинотеатр «Синема 5» пр. Дзержинского, 23 ул.Новая, 4 31 декабря с 09.30 до 20.00, 1 января с 10.00 — 03:00, с 2 по 8 января 09.30 – 03.00, остальные дни в обычном режиме

Кинотеатр «Кинофреш» Шарлыкское шоссе, 1 31 декабря с 10.00 до 19.00, 1 января — выходной день, остальные дни в обычном режиме