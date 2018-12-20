ГАИ Оренбурга проводит проверку по факту наезда на ребенка-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло накануне в 8 часов вечера, напротив дома №12 по улице Брестской.

47-летний водитель автомобиля Renault Symbol, двигаясь по ул. Брестской, совершил наезд на 8-летнего мальчика-пешехода, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и переломом седалищной кости госпитализирован.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.