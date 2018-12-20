Полиция разыскивает подозреваемую в краже мобильника. Фото, видео

Полиция Новотроицка устанавливает личность похитительницы мобильного телефона. Произошло это в одном из магазинов города.

Мобильный телефон принадлежал 50-летней женщине. Во время оплаты покупок она его положила на стол кассы. Но вскоре мобильник исчез, предположительно его взяла девушка одетая в голубую куртку, темные штаны, серую шапку.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемую. Если вы узнали на фотографии эту девушку, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-906-845-82-11, 8(3537) 67-64-01 или 02 (дежурная часть).

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