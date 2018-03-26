Отказ от права собственности на земельный участок оформит Росреестр

Оренбургская кадастровая палата разъясняет, какие действия нужно предпринять для отказа от права собственности на земельный участок и на долю из земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации гражданин или юридическое лицо имеет возможность отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество.

Порядок прекращения прав собственности на земельный участок регламентирован Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». (Также отказаться можно и от права собственности на земельную долю из земель сельскохозяйственного назначения.)

Чтобы распрощаться со ставшим ненужным участком земли понадобится соответствующее заявление собственника. К этому документу нужно приложить правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство и др.)

Отметим, что предоставление такого документа не потребуется в случае, если право собственности на такую земельную долю ранее было зарегистрировано в установленном Законом о регистрации порядке. За государственную регистрацию прекращения прав в связи с отказом от права собственности государственная пошлина не уплачивается.

Право собственности на земельный участок (земельную долю) прекращается с момента, когда данный факт будет зафиксирован государственным органом. Одновременно с прекращением права собственности на земельный участок (земельную долю) проводится регистрация субъекта РФ или муниципального образования, к собственности которых будут отнесены такой бесхозный земельный участок или земельная доля.

В течение пяти дней со дня прекращения права собственности регистрирующий орган направляет уведомление об этом в соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на земельный участок (земельную долю).

Таким образом, для прекращения права собственности на земельную долю собственнику необходимо обратиться с заявлением в соответствующее Управление Росреестра по месту нахождения объекта недвижимого имущества, приложив к заявлению документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Заявление о государственной регистрации прав и другие необходимые документы, предоставляются заявителем лично или посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.