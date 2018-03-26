«Кто это наделал». Песня «Мы с оренбургской земли» попала на ТНТ

Музыкальная песня «Мы с оренбургской земли» зазвучала на одном из государственных каналов.

Композиция Игоря Инютина и коллектива «Встреча», написанная восемнадцать лет назад, появилась на программе «Студия Союз» на телеканале ТНТ, пишет РИА Оренбуржье.

Произведение про Оренбург зазвучало в рубрике «Кто это наделал». Создатели теле шоу увидели в интернете неизвестный видео клип и предложили любимцам публики — музыканту Максиму Фадееву и певице Ольге Серебкиной — разгадать, что за песню он поет. Что бы это сделать, они спели разные варианты этой песни. И среди этих песен, нашлось произведение оренбургского музыканта Игоря Инютина.

Предоставленный видео клип показывал плохую жизнь в одном из провинциальных городов российской федерации: скользкие от снега дороги, грубое отношение прохожих, неубранный грязный снег, хулиганы. Вместо стандартного звука авторы рекомендовали неофициальные гимны городов. Это произведения «Трезвый Шадринск», «Липецк – это красота», «Привет, Курган» и «Я с оренбургской земли».

Отвечая на вопросы, Ольга Серебкина призналась, что она тоже с оренбургской земли: ее близкие жили в области. Но всё таки они выбрали вариант, что видео клип снят на произведение про Шадринск и не угадали. «Студия Союз» посоветовала им песню о Липецке.