В Ростошах сгорели надворные постройки

24 марта в 17:50 в одном из частных домов поселка Ростоши областного центра, загорелись надворные постройки.

Огонь охватил надворные постройки в переулке Ягодном. Пожарным пришлось ликвидировать возгорание на площади 150 квадратных метров. Почти два часа ушло у пожарных на ликвидацию возгорания.

К ликвидации последствий пожара привлечено от МЧС 14 человек и 5 единиц техники.

Предположительная причина пожара: недостаток конструкций и изготовления электрооборудования, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.