В Оренбуржье суд приговорил жительницу Сакмарского района к обязательным работам, за кормление грудного ребенка коровьим молоком.

По данным суда, женщина, являясь матерью ребенка, который родился в марте 2018 года, не предоставляла ребенку полноценного питания, несмотря на противопоказания, кормила грудного ребенка коровьим молоком, вследствие чего у ребенка развилась анемия средней степени тяжести, смешанной этиологии.

Анемия или малокровие — группа клинико-гематологических синдромов, общим моментом для которых является снижение концентрации гемоглобина в крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов.

Кроме того, женщина не обеспечила получение для ребенка медпомощи, лекарственных препаратов и не являлась в медицинское учреждение для прохождения медицинского осмотра, а также для постановки профилактических прививок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ, которое было поддержано прокуратурой Сакмарского района. Суд назначил женщине наказание в виде 300 часов обязательных работ