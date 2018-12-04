Сотрудники полиции Оренбурга задержали 22-летнюю местную жительницу за попытку сбыть наркотические средства.

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» остановили автомобиль такси, в салоне автомобиля находилась подозрительная пассажирка. Стражи порядка при досмотре обнаружили у пассажирки пакетик с веществом белого цвета. Девушка пояснила, что впервые заказала наркотик в интернете, чтобы перепродать. Позже экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком, массой 1,21 грамма.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 чт. 228.1 УК РФ. В случае если её вина будет доказана ей будет грозить до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД.