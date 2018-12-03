«Факел-Газпром» одержал победу в Германии

Групповой этап Лиги европейских чемпионов по настольному теннису сезона 2018-2019 годов подходит к завершению. Сыгран предпоследний тур группового этапа Лиги европейских чемпионов.

Для оренбургского клуба «Факел-Газпром» и немецкого «Пост Мюльхаузен» матч в Германии был решающим. В случае победы россияне, независимо от результатов шестого тура, занимали первое место в подгруппе, немцы – обеспечивали свой выход в финал Лиги.

Встреча была напряженной: во всех микроматчах соперники сыграли по пять партий. Но опыт и класс команды «Факел-Газпром» позволил одержать верх. Дмитрий Овчаров обыграл Даниэля Хабесона, Маркос Фрайтас – Оивду Ионеску, Владимир Самосонов – Любомира Янчарика с одинаковым счетом 3:2. Заключительный матч группового этапа Лиги оренбуржцы сыграют 6 декабря дома с французским «Эслевом».