Свой юбилей легендарный музыкальный коллектив отметил на сцене: в кругу друзей, поклонников и настоящих любителей военно-патриотической песни. Праздничный концерт, посвящённый знаменательной дате, прошёл в зале Оренбургской областной филармонии.

С юбилеем музыкантов поздравили депутат Государственной Думы Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов, Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, заместитель председателя Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов, заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель.

Владимир Шаманов отметил, что солдатская песня поддерживает высокий воинский дух, чем всегда славилась российская армия.

— Ваши песни и звучат там, где несут службу наши солдаты и офицеры! – подчеркнул он.

Губернатор Юрий Берг подчеркнул заслуги группы «Комбат» в патриотическом воспитании молодёжи.

— В первую очередь я хочу выразить вам благодарность за ту работу, которую вы проводите на протяжении 20 лет. Каждая ваша песня – это своеобразный урок патриотизма. Каждую из них слушаешь с особым чувством – чувством гордости за свою Родину. Спасибо вам за патриотизм и работу по воспитанию подрастающего поколения! – сказал Юрий Берг.

За свою историю группа «Комбат» завоевала любовь и популярность не только в родном Оренбуржье, но и далеко за пределами региона. «Комбат» — всегда желанный гость в воинских частях, ветеранских и трудовых коллективах. В том числе с творчества музыкального коллектива, которым руководит майор запаса ВДВ Сергей Попцов, начинался в регионе фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина».

— Мне очень приятно сегодня поздравить Сергея Борисовича Попцова не только как основателя знаменитого коллектива и руководителя Центра внешкольной работы «Подросток», но и как секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Промышленного района и депутата городского Совета, которому избиратели неоднократно доверяли представлять их интересы в органах власти, — сказал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов.

Заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель поздравил юбиляров от всех своих коллег-депутатов и пожелал коллективу творческого долголетия и воплощения в жизнь всех планов.

— За годы существования ваша группа заслужила поистине всенародную любовь! Без выступления «Комбата» сегодня не обходится ни одно значимое мероприятие в нашем городе. От всех депутатов городского Совета спасибо музыкантам за творчество и лично Сергею Борисовичу – за работу на благо города. 20 лет – это всего лишь начало пути. Удачи вам и новых горизонтов! – пожелал Игорь Шепель.

Художественный руководитель группы «Комбат» Сергей Попцов, который к тому же является автором слов и музыки большинства песен, подчеркнул, что свой юбилей коллектив отмечает, воплощая в жизнь новые проекты и строя творческие планы.

— Мы рады, что наши песни любят люди разного возраста. Наверное, мы на правильном пути, потому что все эти годы с нами остаются наши самые преданные слушатели. Песни, которые мы исполняем, — о жизни, о Родине, об армии и о тех, кто ждёт дома…Об этом будет и наш новый альбом. Спасибо всем, кто сегодня пришёл отметить наш общий праздник! – сказал Сергей Попцов.

В свой юбилей музыканты подарили зрителям двухчасовую концертную программу. Вместе с «Комбатом» известные и любимые песни исполнили все присутствующие на торжестве гости.