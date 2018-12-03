В Оренбурге подвели итоги третьего трудового семестра

Звание лучшего студенческого строительного отряда 2018 года получил отряд «Зевс» Оренбургского государственного университета.

И это не единственная награда стройотрядовцев ОГУ по итогам лета. Лучшим студенческим отрядом электросетевого комплекса страны признан «ЭнергоСтарт», в составе которого студенты электроэнергетического факультета университета. Строительный отряд «Колибри» стал лидером в спортивных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

С 29 по 30 ноября в областном центре прошел I Слет студенческих отрядов Оренбуржья, который объединил командиров, комиссаров, бойцов и ветеранов стройотрядовского движения. Его активными участниками стали представители девяти студенческих отрядов ОГУ, которые в летний период работали в Крыму, Заполярье, Подмосковье, Ленинградской, Челябинской областях и других регионах страны. Более 500 студентов из головного вуза и его филиалов трудились в составе четырех стройотрядов «Зевс», «Колибри», «ЭнергоСтарт» и «Наследники Гауди»; педотрядов «Дым» и «Константа»; сервисных — «Линкор» и «Мишлен» и отряда проводников «Скорый 56».

В рамках слета прошли финалы конкурсов «Лучший студенческий педагогический отряд Оренбургской области 2018 года» и «Лучший студенческий строительный отряд Оренбургской области 2018 года». Последний был, организован на базе ОГУ. Университет представляли две команды, попавшие в финал: «Зевс» и «Колибри». Первая ударно поработала летом на всероссийских студенческих стройках «Мирный атом» в Челябинской области и «Заполярье» в Ямало-Ненецком автономном округе, вторая несла трудовую вахту на межрегиональной студенческой стройке в Санкт-Петербурге. Кроме работы в рамках Года добровольца (волонтера), каждый боец стройотряда внес весомый вклад в копилку добрых дел. Студенты помогали семьям, пострадавшим от пожара, оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проводили мероприятия с детьми-сиротами, сажали деревья, сдавали кровь в Оренбургском центре переливания крови. Одним из наиболее ярких конкурсных этапов стала презентация строительных касок. Их участники оформили в оригинальной тематике: у «Зевса» каска символизировала территорию Оренбургского края, «Созидатели», представлявшие штаб студенческих отрядов города Бузулука, отразили связь разных поколений стройотрядовцев, а «Колибри» выразили спартанское упорство и стремление к победе, которая в итоге досталась сильнейшей из команд.

Церемония награждения победителей состоялась 29 ноября в Оренбургской областной филармонии, где собралось более тысячи человек. Почетными гостями стали вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, директор департамента молодежной политики области Ирина Останина, председатель совета ректоров региона, ректор ОГУ Жанна Ермакова, ректор Оренбургского государственного медицинского университета Игорь Мирошниченко.

Вера Баширова поздравила бойцов с окончанием трудового семестра и поблагодарила за плодотворную работу. Она вручила благодарственные письма представителям организаций-работодателей, внесших вклад в развитие стройотрядовского движения в Оренбургской области.

С яркими концертными номерами перед зрителями выступили команды участников X Фестиваля творчества студенческих отрядов Оренбуржья.

Под бурные овации зала командир регионального штаба студенческих отрядов Валентин Сушко вручил главныенаграды. Переходящее знамя лучшего строительного отряда 2018 года и статуэтка достались ССО «Зевс» ОГУ. Почетным знаком за вклад в развитие движения студенческих отрядов Оренбургского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» отмечен проректор ОГУ по социальной и воспитательной работе Сергей Семенов. В этот вечер на сцену за дипломами еще не раз поднимались представители студенческих отрядов Оренбургского госуниверситета.

30 ноября ректор ОГУ Жанна Ермакова встретилась с бойцами и поздравила их с заслуженной победой. Она поделилась воспоминаниями о том, как в студенческие годы работала в составе стройотряда «Золушка» в городе Гурьеве на берегу Каспия. Жанна Анатольевна рассказала, как в те непростые времена блюда из картошки считались одним из главных деликатесов на студенческом столе, часто возникали перебои с финансированием, со стройматериалами. Но любые проблемы еще больше сплачивали бойцов стройотрядов, и этот замечательный командный дух сохранился до сегодняшних дней.

— Когда работаешь вместе с друзьями, то любые трудности переносить легче, ведь ты знаешь, что ребята всегда помогут, поддержат, — рассказала командир штаба студенческих отрядов ОГУ Ксения Карандашова. — Каждый день трудового лета – это масса новых впечатлений, ярких эмоций, замечательных знакомств, которые останутся с нами на всю жизнь!

По итогам третьего трудового семестра наградами отмечены следующие студенты Оренбургского государственного университета:

Почетным знаком за вклад в развитие движения студенческих отрядов Оренбургского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» награждены:

Тимур Каримов – боец ССО «Зевс»;

Алексей Коротков — боец ССО «Колибри».

Благодарственными письмами министерства социального развития Оренбургской области и почетными знаками «Ударник» награждены:

Кристина Адамчук – боец студенческого педагогического отряда «Дым»;

Алина Гейнч – боец педагогического отряда (СПО) «Дым».

Благодарственными письмами департамента молодежной политики Оренбургской области и почетными знаками «Ударник» награждены:

Юлия Акарцева – боец студенческого отряда проводников (СОП) «Скорый 56»;

Ксения Карандашова – командир штаба ОГУ, боец студенческого сервисного отряда «Линкор»;

Юлия Клюева – командир СОП «Скорый 56»;

Ксения Кшнясева – боец сервисного отряда «Линкор»;

Адилбек Суюнгараев – боец СОП «Скорый 56».

Благодарственными письмами за добросовестный труд в период летних пассажирских перевозок награждены:

Айдар Мурзакаев – боец СОП «Скорый 56»;

Екатерина Шмакова – боец СОП «Скорый 56».

Победители фестиваля творчества студенческих отрядов Оренбургской области 2018 года: