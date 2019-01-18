В Оренбурге выявлен подпольный цех по розливу нелегального немаркированного алкоголя.

Двое местных жителей 32 и 29 лет, оборудовали гараж в котором изготавливали немаркированную алкогольную продукцию, а затем реализовывали на территории областного центра.

Полицейские при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии проверили три квартиры, десять магазинов, два гаража и автомобиль. Преступная деятельность цеха была прекращена.

Правоохранители изъяли 3 040 литров контрафактного алкоголя, 4 230 бутылок крепкой алкогольной продукции объемом почти 2 000 литров.