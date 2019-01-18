Четверо студентов Оренбургского государственного университета в этом учебном году стали стипендиатами президента России. Еще восемь студентов будут получать премии правительства РФ.

— Все претенденты на получение государственных стипендий проходят серьезный отбор, — рассказала начальник отдела по социальной и воспитательной работе ОГУ Ирина Переходько. — В конкурсной борьбе участвуют отличники учебы, обладатели наград за результаты научно-исследовательской работы. В числе критериев — наличие научных публикаций, патентов, участие в конкурсах грантах, победы во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.

Размер президентской стипендии составляет 2200 рублей. Такую сумму дополнительно к академической стипендии в 2018-2019 учебном году будут получать четверо студентов химико-биологического, юридического факультетов и Института менеджмента ОГУ.

Ежемесячную стипендию правительства РФ в размере 1440 рублей получат восемь студентов, обучающихся на физическом, электроэнергетическом факультетах, факультете экономики и управления и в Аэрокосмическом институте ОГУ.

Многие из тех, кто удостоен государственного поощрения, не впервые подтверждают свои достижения в учебной, общественной и научно-исследовательской деятельности.

— Стать стипендиатом президента России – большая честь для меня, — поделилась студентка юридического факультета ОГУ Анна Прокофьева. — Ведь это не только материальная поддержка, но и престиж, оценка твоих достижений на очень высоком уровне.

Отличную учебу в университете Анна совмещает с занятиями наукой, она автор более 25 публикаций, в том числе в изданиях Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России, многократный участник юридических научно-практических конференций и международных форумов, победитель ежегодного областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья».

— В прошлом году я получал правительственную стипендию, — рассказал студент химико-биологического факультет ОГУ Александр Юдин. – Известие о том, что стал стипендиатом президента, стало приятной неожиданностью.

Тем не менее, за «неожиданным» признанием стоит кропотливый труд. В копилке Александра — дипломы за участие в региональных, всероссийских и международных конференциях, несколько научных публикаций, он активно занимается волонтерской деятельностью. Его имя занесено на Доску почета Оренбургского госуниверситета.