29 августа в 18:00 в кинотеатре «Сокол» состоится презентации одного из самых динамично развивающихся российских проектов, покорившего зрителей России, СНГ, Турции, Китая, США, Европы (включая Грецию, Голландию, Францию), Тайланда, Южной Кореи, Индии, арабских стран и стран региона MENA и других государств (всего более 100 стран) – полнометражного анимационного фильма NETSKI от компании «Колобанга»/ «The Mojicons» (г. Орск).

Бренд «Колобанга» в числе 50 наиболее популярных в России мировых брендов, наряду с такими брендами, как «Звёздные войны», «FIFA», «Трансформеры», «Маша и медведь», «World of Tanks».

Производственная студия «Колобанга» базируется в городе Орске (Оренбургская область). Сотрудниками в ней являются местные жители, большинство из которых освоили профессии «с нуля». Продюсером мультсериала выступил Александр Ревва.

Большую часть персонажей озвучили актёры Орского драматического театра: Екатерина Тарасова, Денис Заречнов, Алексей Маланьин, Александр Домарацкий, Сергей Васин, Илья Дорогов, Олег Кучин, Татьяна Ивлева.

Колобанга — городок, в котором живут и работают смайлы-колобки: они помогают подростку Антону передавать эмоции в сообщениях. Но их беззаботная жизнь нарушается планами коварных сил. Над Интернетом нависла опасность: миллионы сайтов могут быть стерты в пиксели. Друзьям — Челке, Умнику, Колобку и Глюку — предстоит встретиться лицом к лицу с неприятелем и распутать клубок таинственных происшествий, иначе Интернету грозит неминуемая гибель.

Презентация организована в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард».

Вход на мероприятие свободный.